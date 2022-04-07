Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»