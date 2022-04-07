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Карвина
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
24
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
9 августа 2016, 06:21
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
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Карвина
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
10.08.2024
Спарта

Карвина - Богемианс 1905: обзор матча 17 августа 2024

Карвина
17.08.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
1 : 2
Матч завершен
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Богемианс 1905
9' Ф. Вехета
1' Я. Матушек
38' А. Юсуф
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Карвина - Богемианс 1905
Матч завершен
90' +4
Замена
Ондрей Петрак ️️️️➡️️ Вацлав Дрчал
90' +2
Желтая карточка
Адам Янош
Замена
Lucky Ezeh ️️️️➡️️ R. Mikus
88'
81'
Желтая карточка
Lukas Soukup
81'
Замена
Доминик Плестил ️️️️➡️️ Ян Матушек
81'
Замена
Ян Шейбал ️️️️➡️️ Милан Ристовски
Замена
Kahuan Vinícius ️️️️➡️️ Denny Samko
77'
Замена
Мартин Регали ️️️️➡️️ Амар Мемич
77'
71'
Замена
Адам Янош ️️️️➡️️ Войтех Смрз
Желтая карточка
J. Fleisman
69'
Замена
Ebrima Singhateh ️️️️➡️️ David Planka
63'
46'
Замена
R. Hruby ️️️️➡️️ Алеш Чермак
38'
ГОЛ! 1:2! Абдулла Юсуф
Пас отдал M. Dostal
ГОЛ! 1:1! Филип Вехета
Пас отдал Амар Мемич
9'
4'
Желтая карточка
Войтех Смрз
1'
ГОЛ! 0:1! Ян Матушек
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
30
Jakub Lapes
ВР
22
Ярослав Свозил
(К) ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
10
Denny Samko
ЦП
8
David Planka
ЦП
2
David Moses
ЦП
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
99
Амар Мемич
ПВ
29
R. Mikus
ЦФ
13
Филип Вехета
ЦФ
37
Dávid Krčík
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Богемианс 1905
21
Lukas Soukup
ВР
7
Матей Хибс
ЛЗ
28
L. Hulka
(К) ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
77
Милан Ристовски
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
20
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Карвина
34
Милан Кноблох
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
26
Lucky Ezeh
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
8
Адам Янош
ЦП
88
R. Hruby
ЦП
13
Vladimir Zeman
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
24
Доминик Плестил
ПП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
2-4-1-3
30
22
Свозил
25
10
2
19
Ботос
8
99
Мемич
37
13
Вехета
29
4-4-2
21
28
16
34
Крапка
7
Хибс
10
Матушек
42
Смрз
47
Чермак
77
Ристовски
20
Дрчал
9
Юсуф
99
Мемич
17
Регали
17
Регали
99
Мемич
10
18
18
10
8
27
27
8
29
26
26
29
20
Дрчал
31
Петрак
31
Петрак
20
Дрчал
42
Смрз
8
Янош
8
Янош
42
Смрз
47
Чермак
88
88
47
Чермак
77
Ристовски
2
Шейбал
2
Шейбал
77
Ристовски
10
Матушек
24
Плестил
24
Плестил
10
Матушек
Остались в запасе
Карвина
Богемианс 1905
34
Милан Кноблох
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
4
J. Jindrisek
ЦЗ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
13
Vladimir Zeman
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Остались в запасе
4
J. Jindrisek
ЦЗ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
13
Vladimir Zeman
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Ярослав Веселы
Статистика матча Карвина - Богемианс 1905
1
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
6
20
Офсайды
0
1
Количество передач
452
216
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
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Информация о матче
Главный судья:
Pavel Orel, Czech Republic
Стадион:
Městský stadion (Karviná), Karvina
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Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
06.10.2024
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