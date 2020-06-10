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Славия
Теплице
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
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Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Лига чемпионов, 4 раунд
Славия
2 : 1
28.08.2024
Лилль
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице

Славия - Теплице: обзор матча 17 августа 2024

Славия
17.08.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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Теплице
81' О. Дорли
86' Х. Зафейрис
57' А. Гнинг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Славия - Теплице
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Pavel Svatek
90' +3
Желтая карточка
Jakub Emmer
ГОЛ! 2:1! Христос Зафейрис
Пас отдал Ян Боржил
86'
83'
Желтая карточка
Kevin Zsigmond
Желтая карточка
Давид Дудера
83'
ГОЛ! 1:1! Оскар Дорли
81'
76'
Замена
Kevin Zsigmond ️️️️➡️️ Даниэль Трубац
Желтая карточка
Эль-Хаджи Малик Диуф
74'
Замена
Лукаш Провод ️️️️➡️️ Вацлав Юрецка
74'
65'
Замена
Jakub Emmer ️️️️➡️️ Абдалла Гнинг
63'
Замена
Marek Beranek ️️️️➡️️ Michal Bilek
Замена
Lukáš Vorlický ️️️️➡️️ Давид Зима
60'
Замена
Эль-Хаджи Малик Диуф ️️️️➡️️ Матей Юрасек
60'
Замена
Томаш Хоры ️️️️➡️️ Моймир Хытил
60'
Замена
Христос Зафейрис ️️️️➡️️ Петр Шевчик
60'
57'
ГОЛ! 0:1! Абдалла Гнинг
46'
Замена
Филип Гавелка ️️️️➡️️ M. Radosta
46'
Замена
Pavel Svatek ️️️️➡️️ Tadeas Vachousek
45' +2
Желтая карточка
Роберт Юкл
43'
Желтая карточка
Абдалла Гнинг
16'
Желтая карточка
Егор Цикало
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Antonin Kinsky
ВР
18
Ян Боржил
(К) ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
28
Филип Пребсл
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
23
Петр Шевчик
ЦП
35
Матей Юрасек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
18
Неманья Мицевич
ЦЗ
27
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
15
Jaroslav Harustak
ЦЗ
16
Егор Цикало
ОП
6
Michal Bilek
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦП
20
Даниэль Трубац
(К) ЛВ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Славия
24
Алеш Мандоус
ВР
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
10
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
17
Лукаш Провод
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
11
Daniel Fila
ЦФ
Теплице
33
Richard Ludha
ВР
34
Nojus Audinis
ЦЗ
7
Marek Beranek
ЦП
21
Jakub Emmer
ЦП
11
Филип Гавелка
АП
24
Pavel Svatek
ЦФ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
32
Kevin Zsigmond
ЦФ
3-2-2-3
31
5
Огбу
4
Зима
28
Пребсл
18
Боржил
21
Дудера
19
Дорли
23
Шевчик
13
Хытил
15
Юрецка
35
Юрасек
4-1-2-1-3
18
Мицевич
27
Кричфалуши
15
35
16
Цикало
6
19
Юкл
20
Трубац
14
25
Гнинг
1
35
Юрасек
12
Диуф
12
Диуф
35
Юрасек
23
Шевчик
10
Зафейрис
10
Зафейрис
23
Шевчик
15
Юрецка
17
Провод
17
Провод
15
Юрецка
13
Хытил
25
Хоры
25
Хоры
13
Хытил
4
Зима
22
22
4
Зима
6
7
7
6
25
Гнинг
21
21
25
Гнинг
35
11
Гавелка
11
Гавелка
35
14
24
24
14
20
Трубац
32
32
20
Трубац
Остались в запасе
Славия
Теплице
24
Алеш Мандоус
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Daniel Fila
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
33
Richard Ludha
ВР
34
Nojus Audinis
ЦЗ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
24
Алеш Мандоус
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Daniel Fila
ЦФ
Остались в запасе
33
Richard Ludha
ВР
34
Nojus Audinis
ЦЗ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Славия - Теплице
2
6
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
15
Офсайды
1
0
Количество передач
522
210
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
54
Удары мимо ворот
14
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Pechanec, Czech Republic
Стадион:
Fortuna Arena, Prague
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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