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Градец-Кралове
Дукла
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла

Градец-Кралове - Дукла: обзор матча 17 августа 2024

Градец-Кралове
17.08.2024, суббота, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Дукла
45+1' О. Михалик
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Градец-Кралове - Дукла
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Martin Douděra
Замена
Ладислав Крейчи ️️️️➡️️ Адам Влканова
90' +3
Замена
Ондржей Шашинка ️️️️➡️️ Ондржей Михалик
87'
87'
Замена
Martin Douděra ️️️️➡️️ Štěpán Šebrle
82'
Замена
Ondřej Ullman ️️️️➡️️ T. Vondrasek
62'
Желтая карточка
David Ludvicek
Замена
Matej Koubek ️️️️➡️️ M. Naprstek
62'
58'
Замена
Якуб Ржезничек ️️️️➡️️ M. Mesanovic
58'
Замена
Filip Spatenka ️️️️➡️️ Якуб Гора
46'
Замена
Jakub Zeronik ️️️️➡️️ David Pech
ГОЛ! 1:0! Ондржей Михалик
Пас отдал Даниэль Горак
45' +1
35'
Желтая карточка
M. Mesanovic
34'
Желтая карточка
Филип Лихы
Пенальти не реализован Адам Влканова
20'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
13
Karel Spacil
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
14
Якуб Клима
ЦЗ
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
22
Петр Кодеш
(К) ОП
11
Самуэль Данчак
ЦП
58
Адам Влканова
АП
23
M. Naprstek
ЦФ
37
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Дукла
28
Matúš Hruška
ВР
17
T. Vondrasek
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
7
Jan Peterka
(К) ЦЗ
20
Филип Лихы
ОП
15
Štěpán Šebrle
ЦП
39
Daniel Kozma
ЦП
23
Якуб Гора
АП
18
D. Hasek
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
8
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
18
Ладислав Крейчи
ЦП
29
Matej Koubek
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Дукла
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
4
Masimiliano Doda
ЦЗ
11
Martin Douděra
ЦП
26
Якуб Барац
ЦП
25
Jakub Jerabek
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
27
Jakub Zeronik
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
21
Filip Spatenka
ЦФ
3-3-1-1-2
12
5
Чихак
14
Клима
4
Петрашек
26
Горак
22
Кодеш
13
11
Данчак
58
Влканова
37
Михалик
23
3-1-2-1-3
28
17
2
7
20
Лихы
15
39
23
Гора
8
9
18
58
Влканова
18
Крейчи
18
Крейчи
58
Влканова
23
29
29
23
37
Михалик
27
Шашинка
27
Шашинка
37
Михалик
15
11
11
15
17
19
19
17
8
27
27
8
9
37
Ржезничек
37
Ржезничек
9
23
Гора
21
21
23
Гора
Остались в запасе
Градец-Кралове
Дукла
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
16
Daniel Hais
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
4
Masimiliano Doda
ЦЗ
26
Якуб Барац
ЦП
25
Jakub Jerabek
ЦП
Главный тренер
Любош Козел
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
16
Daniel Hais
ЦФ
Остались в запасе
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
4
Masimiliano Doda
ЦЗ
26
Якуб Барац
ЦП
25
Jakub Jerabek
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Любош Козел
Статистика матча Градец-Кралове - Дукла
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
15
Офсайды
1
4
Количество передач
359
365
Сейвы
2
4
Точность передач %
68
69
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Vsetecka, Czech Republic
Стадион:
Vsesportovni Stadion, Hradec Kralove
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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