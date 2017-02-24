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Виктория
Карвина
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
24
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
9 августа 2016, 06:21
2
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Последние матчи
Все
Виктория
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина

Виктория - Карвина: обзор матча 11 августа 2024

Виктория
11.08.2024, воскресенье, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
5 : 0
Матч завершен
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Карвина
23' Д. Васулин
30' T. Sloncik
58' Л. Черв
63' П. Шулц
86' Э. Йирка (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Виктория - Карвина
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Dominik Zak
86'
Желтая карточка
Андрийя Ражнатович
ГОЛ с пенальти! 5:0! Эрик Йирка
86'
85'
Замена
Kahuan Vinícius ️️️️➡️️ Яннис-Фивос Ботос
Красная карточка
Cheikh Cory Sene
72'
Замена
Alexandr Sojka ️️️️➡️️ Лукаш Калвах
70'
Замена
Джон Москера ️️️️➡️️ Милан Гавел
70'
Замена
Cheikh Cory Sene ️️️️➡️️ Робин Гранац
70'
66'
Замена
Филип Вехета ️️️️➡️️ Lucky Ezeh
66'
Замена
Dominik Zak ️️️️➡️️ David Planka
Замена
Эрик Йирка ️️️️➡️️ Ян Копиц
64'
Замена
Jiri Panos ️️️️➡️️ Лукас Черв
64'
ГОЛ! 4:0! Павел Шулц
Пас отдал Милан Гавел
63'
ГОЛ! 3:0! Лукас Черв
Пас отдал Ян Копиц
58'
54'
Желтая карточка
Яннис-Фивос Ботос
46'
Замена
Андрийя Ражнатович ️️️️➡️️ J. Fleisman
Желтая карточка
Сампсон Дуэ
37'
35'
Замена
David Moses ️️️️➡️️ Мартин Регали
ГОЛ! 2:0! Tom Sloncik
Пас отдал Павел Шулц
30'
26'
Красная карточка
Патрик Цавош
ГОЛ! 1:0! Даниэль Васулин
Пас отдал Марьян Тврдон
23'
22'
Желтая карточка
J. Fleisman
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
31
Павел Шулц
АП
51
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Карвина
34
Милан Кноблох
ВР
22
Ярослав Свозил
(К) ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
28
Патрик Цавош
ОП
8
David Planka
ЦП
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
99
Амар Мемич
ПВ
29
R. Mikus
ЦФ
37
Dávid Krčík
ЦФ
26
Lucky Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Виктория
1
Florian Wiegele
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Alexandr Sojka
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
33
Эрик Йирка
ПВ
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Рикардиньо
ЦФ
94
James Bello
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
Карвина
30
Jakub Lapes
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
3
Muhammad Yahaya
ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
2
David Moses
ЦП
10
Denny Samko
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
13
Филип Вехета
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
4-4-1-1
13
Тврдон
40
Дуэ
21
Емелка
2
Гранац
24
Гавел
6
Черв
29
23
Калвах
10
Копиц
31
Шулц
51
Васулин
2-1-2-2-3
34
Кноблох
22
Свозил
25
28
Цавош
8
19
Ботос
99
Мемич
17
Регали
26
37
29
2
Гранац
4
4
2
Гранац
23
Калвах
12
12
23
Калвах
6
Черв
20
20
6
Черв
24
Гавел
18
Москера
18
Москера
24
Гавел
10
Копиц
33
Йирка
33
Йирка
10
Копиц
25
11
Ражнатович
11
Ражнатович
25
17
Регали
2
2
17
Регали
8
12
12
8
26
13
Вехета
13
Вехета
26
19
Ботос
18
18
19
Ботос
Остались в запасе
Виктория
Карвина
1
Florian Wiegele
ВР
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Рикардиньо
ЦФ
94
James Bello
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
30
Jakub Lapes
ВР
3
Muhammad Yahaya
ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
10
Denny Samko
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
1
Florian Wiegele
ВР
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Рикардиньо
ЦФ
94
James Bello
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
Остались в запасе
30
Jakub Lapes
ВР
3
Muhammad Yahaya
ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
10
Denny Samko
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Виктория - Карвина
1
1
1
4
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
393
269
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Pechanec, Czech Republic
Стадион:
Доосан Арена
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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