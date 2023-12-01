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Баник
Градец-Кралове
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
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Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла

Баник - Градец-Кралове: обзор матча 11 августа 2024

Баник
11.08.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Градец-Кралове
90+1' U. Aririerisim
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Баник - Градец-Кралове
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Якуб Клима
Замена
Issa Fomba ️️️️➡️️ Эвертон
90' +2
ГОЛ! 1:0! Uchenna Aririerisim
Пас отдал Томас Риго
90' +1
90' +1
Замена
Ондржей Шашинка ️️️️➡️️ Адам Влканова
90' +1
Замена
Matej Koubek ️️️️➡️️ Самуэль Данчак
88'
Желтая карточка
Adam Zadrazil
81'
Замена
Степан Гаразим ️️️️➡️️ Лукаш Чмелик
81'
Замена
Франтишек Чех ️️️️➡️️ Ондржей Михалик
Замена
Ян Юрошка ️️️️➡️️ Давид Бухта
76'
Замена
Абдуллахи Танко ️️️️➡️️ Иржи Клима
76'
Замена
Matej Sin ️️️️➡️️ Jiri Boula
55'
Замена
Эрик Прекоп ️️️️➡️️ Филип Кубала
55'
46'
Замена
Daniel Hais ️️️️➡️️ M. Naprstek
23'
Желтая карточка
Даниэль Горак
20'
Пенальти не реализован Ондржей Михалик
13'
Красная карточка
Якуб Кучера
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
12
Томас Риго
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
9
Давид Бухта
АП
32
Эвертон
(К) ЛВ
21
Иржи Клима
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
14
Якуб Клима
ЦЗ
22
Петр Кодеш
(К) ОП
11
Самуэль Данчак
ЦП
23
M. Naprstek
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
58
Адам Влканова
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
37
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Баник
30
Доминик Холек
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
10
Matej Sin
ЦП
13
Samuel Grygar
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
23
Issa Fomba
ЦП
33
Эрик Прекоп
ЦФ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
Градец-Кралове
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
29
Matej Koubek
ЦФ
4-2-2-2
35
Маркович
95
Хользер
2
7
37
Халуш
12
Риго
5
32
Эвертон
9
Бухта
28
Кубала
21
Клима
3-1-3-2-1
12
5
Чихак
14
Клима
26
Горак
22
Кодеш
11
Данчак
23
28
Кучера
9
Чмелик
58
Влканова
37
Михалик
5
10
10
5
9
Бухта
24
Юрошка
24
Юрошка
9
Бухта
32
Эвертон
23
23
32
Эвертон
28
Кубала
33
Прекоп
33
Прекоп
28
Кубала
21
Клима
20
Танко
20
Танко
21
Клима
37
Михалик
25
Чех
25
Чех
37
Михалик
9
Чмелик
21
Гаразим
21
Гаразим
9
Чмелик
58
Влканова
27
Шашинка
27
Шашинка
58
Влканова
23
16
16
23
11
Данчак
29
29
11
Данчак
Остались в запасе
Баник
Градец-Кралове
30
Доминик Холек
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
13
Samuel Grygar
ЦП
66
Matúš Rusnák
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
19
Daniel Kaštánek
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
13
Samuel Grygar
ЦП
66
Matúš Rusnák
ЦФ
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
19
Daniel Kaštánek
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Баник - Градец-Кралове
1
3
Всего ударов по воротам
28
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
0
Нарушения
8
6
Количество передач
678
226
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
61
Удары мимо ворот
17
0
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
13
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Machalek, Czech Republic
Стадион:
Městský stadion (Ostrava-Vítkovice), Ostrava
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
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- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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