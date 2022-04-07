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Млада Болеслав
Динамо
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
0
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Динамо
0 : 2
22.09.2024
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Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо

Млада Болеслав - Динамо: обзор матча 11 августа 2024

Млада Болеслав
11.08.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
4 : 0
Матч завершен
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Динамо
17' M. Králik
49' В. Кусей
64' L. Masek
79' S. John
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Млада Болеслав - Динамо
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Marcel Čermák
87'
Замена
Ondrej Novak ️️️️➡️️ Лукаш Гавел
ГОЛ! 4:0! Solomon John
Пас отдал L. Masek
79'
Замена
Andrej Kadlec ️️️️➡️️ Якуб Фулнек
79'
Замена
Бенсон Сакала ️️️️➡️️ Патрик Выдра
73'
Замена
Solomon John ️️️️➡️️ Томаш Ладра
69'
Замена
Матей Пулькраб ️️️️➡️️ Василь Кусей
69'
ГОЛ! 3:0! L. Masek
Пас отдал Патрик Выдра
64'
58'
Замена
Pavel Osmancik ️️️️➡️️ Зденек Ондрашек
58'
Замена
Petr Zika ️️️️➡️️ Marvis Ogiomade
58'
Замена
Vojtech Hora ️️️️➡️️ Samuel Šigut
58'
Замена
Quadri Adebayo Adediran ️️️️➡️️ Jakob Tranziska
Желтая карточка
Марек Матейовски
55'
ГОЛ! 2:0! Василь Кусей
Пас отдал Томаш Ладра
49'
Замена
L. Masek ️️️️➡️️ Даниэль Маречек
46'
ГОЛ! 1:0! Martin Králik
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
14
Tomas Kral
ЦЗ
66
Патрик Выдра
ЦЗ
10
Томаш Ладра
ЦП
8
Марек Матейовски
(К) ЦП
30
Даниэль Маречек
ЦП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
23
Василь Кусей
ЛВ
31
Доминик Костка
ПВ
70
Jan Buryán
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Динамо
1
Vilem Fendrich
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
16
Marcel Čermák
ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
10
Jan Suchan
ЦП
7
Samuel Šigut
ЦП
18
Marvis Ogiomade
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
(К) ЦФ
21
Jakob Tranziska
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Млада Болеслав
17
Марек Сухи
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
6
Daniel Langhamer
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
28
L. Masek
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
18
Матей Пулькраб
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
Динамо
30
Martin Janáček
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
77
Michael Martin
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
19
Petr Zika
ЦП
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
11
Vojtech Hora
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
2-3-3-3
14
66
Выдра
10
Ладра
8
Матейовски
30
Маречек
23
Кусей
11
Фулнек
31
Костка
3
29
70
3-4-3
1
15
5
Гавел
17
Труммер
20
10
7
16
21
13
Ондрашек
18
11
Фулнек
26
26
11
Фулнек
66
Выдра
5
Сакала
5
Сакала
66
Выдра
30
Маречек
28
28
30
Маречек
10
Ладра
20
20
10
Ладра
23
Кусей
18
Пулькраб
18
Пулькраб
23
Кусей
13
Ондрашек
12
12
13
Ондрашек
5
Гавел
24
24
5
Гавел
18
19
19
18
21
6
6
21
7
11
11
7
Остались в запасе
Млада Болеслав
Динамо
17
Марек Сухи
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
6
Daniel Langhamer
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
30
Martin Janáček
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
77
Michael Martin
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
28
Juraj Kotula
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
17
Марек Сухи
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
6
Daniel Langhamer
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
Остались в запасе
30
Martin Janáček
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
77
Michael Martin
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
28
Juraj Kotula
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Млада Болеслав - Динамо
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
11
Офсайды
1
3
Количество передач
451
264
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Nehasil, Czech Republic
Стадион:
Mestsky stadion UMT, Mlada Boleslav
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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