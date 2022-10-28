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Пардубице
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
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Пардубице
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
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0 : 1
28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
2 : 2
24.08.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник

Пардубице - Словацко: обзор матча 11 августа 2024

Пардубице
11.08.2024, воскресенье, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Словацко
60' Д. Ндефе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пардубице - Словацко
Матч завершен
90' +1
Замена
Якуб Кристан ️️️️➡️️ Марек Хавлик
88'
Замена
Петр Рейнберк ️️️️➡️️ Patrik Blahút
Замена
Denis Darmovzal ️️️️➡️️ Михал Сурзин
88'
74'
Замена
Филип Соучек ️️️️➡️️ Михал Кохут
74'
Замена
Милан Петржела ️️️️➡️️ Павел Юрошка
74'
Замена
Marko Kvasina ️️️️➡️️ Матиас Козак
Замена
Mohammed Marzuq Yahaya ️️️️➡️️ Томаш Златохлавек
72'
Замена
Stepan Misek ️️️️➡️️ Tomáš Polyak
72'
63'
Желтая карточка
Джигли Ндефе
60'
ГОЛ! 0:1! Джигли Ндефе
Пас отдал Матиас Козак
Замена
Ladislav Krobot ️️️️➡️️ D. Huf
60'
56'
Желтая карточка
Filip Vaško
Замена
André Leipold ️️️️➡️️ Filip Brdicka
46'
Желтая карточка
D. Huf
45' +2
45'
Желтая карточка
Михал Травник
Желтая карточка
Михал Сурзин
32'
Желтая карточка
Tomáš Polyak
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
43
Jason Noslin
ЦЗ
19
Ян Калабишка
ЦЗ
4
D. Simek
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
20
Доминик Симон
ОП
6
Tomáš Polyak
ЦП
8
Войтех Патрак
ЦП
29
Filip Brdicka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
93
Viktor Budinský
(К) ЦФ
33
Томаш Златохлавек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
(К) ЦЗ
5
Filip Vaško
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
15
Patrik Blahút
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
24
Павел Юрошка
ПВ
13
Михал Кохут
ПВ
17
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Пардубице
13
Ян Стейскал
ВР
5
Vaclav Jindra
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
36
André Leipold
ЦП
18
Stepan Misek
ЦП
11
Mohammed Marzuq Yahaya
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
17
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
19
Якуб Кристан
ЦП
7
Azevedo
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
26
Филип Соучек
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
4-1-2-4
43
19
Калабишка
4
23
Сурзин
20
Симон
6
8
Патрак
29
33
Златохлавек
93
9
4-3-2-1
29
Хеча
2
Ндефе
6
Хофманн
5
14
Доски
20
Хавлик
15
10
Травник
13
Кохут
24
Юрошка
17
Козак
29
36
36
29
6
18
18
6
33
Златохлавек
11
11
33
Златохлавек
9
17
17
9
23
Сурзин
15
15
23
Сурзин
15
23
Рейнберк
23
Рейнберк
15
20
Хавлик
19
Кристан
19
Кристан
20
Хавлик
24
Юрошка
11
Петржела
11
Петржела
24
Юрошка
13
Кохут
26
Соучек
26
Соучек
13
Кохут
17
Козак
27
27
17
Козак
Остались в запасе
Пардубице
Словацко
13
Ян Стейскал
ВР
5
Vaclav Jindra
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
5
Vaclav Jindra
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Пардубице - Словацко
3
3
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
18
17
Офсайды
0
2
Количество передач
333
400
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
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Информация о матче
Главный судья:
Daniel Vokoun, Czech Republic
Стадион:
CFIG Arena, Pardubice
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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