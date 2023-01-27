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Славия
Сигма
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
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Последние матчи
Все
Славия
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Лига чемпионов, 4 раунд
Славия
2 : 1
28.08.2024
Лилль
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав

Славия - Сигма: обзор матча 10 августа 2024

Славия
10.08.2024, суббота, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Сигма
7' В. Юрецка (П)
88' Э. Малик Диуф
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Славия - Сигма
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Эль-Хаджи Малик Диуф
88'
Замена
Иван Шранц ️️️️➡️️ Михал Томич
83'
80'
Замена
Юнуса Муритала ️️️️➡️️ Matej Mikulenka
80'
Замена
Лукаш Юлиш ️️️️➡️️ Филип Зорван
Замена
Лукаш Провод ️️️️➡️️ Давид Дудера
70'
68'
Замена
Dele Israel ️️️️➡️️ J. Navratil
68'
Замена
Stepan Langer ️️️️➡️️ Радим Брейте
Замена
Эль-Хаджи Малик Диуф ️️️️➡️️ Матей Юрасек
62'
Замена
Томаш Хоры ️️️️➡️️ Daniel Fila
62'
Замена
Филип Пребсл ️️️️➡️️ Христос Зафейрис
62'
49'
Желтая карточка
J. Navratil
48'
Желтая карточка
Ян Климент
46'
Замена
Jakub Elbel ️️️️➡️️ Михал Лейбл
26'
Желтая карточка
Михал Лейбл
ГОЛ с пенальти! 1:0! Вацлав Юрецка
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Antonin Kinsky
ВР
18
Ян Боржил
(К) ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
29
Михал Томич
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
10
Христос Зафейрис
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
11
Daniel Fila
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сигма
7
Радим Брейте
(К) ВР
28
Михал Лейбл
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
3
Adam Dohnalek
ЦЗ
10
Филип Зорван
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
34
M. Hadas
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Славия
24
Алеш Мандоус
ВР
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
28
Филип Пребсл
ЦЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
17
Лукаш Провод
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
4
Jakub Elbel
ЦЗ
22
Frantisek Matys
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
37
Stepan Langer
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
3-2-2-3
31
3
Голеш
21
Дудера
5
Огбу
18
Боржил
29
Томич
19
Дорли
10
Зафейрис
11
35
Юрасек
15
Юрецка
3-4-3
7
Брейте
38
Покорны
3
28
Лейбл
30
8
25
10
Зорван
29
9
Климент
34
35
Юрасек
12
Диуф
12
Диуф
35
Юрасек
10
Зафейрис
28
Пребсл
28
Пребсл
10
Зафейрис
21
Дудера
17
Провод
17
Провод
21
Дудера
11
25
Хоры
25
Хоры
11
29
Томич
26
Шранц
26
Шранц
29
Томич
28
Лейбл
4
4
28
Лейбл
7
Брейте
37
37
7
Брейте
10
Зорван
39
Юлиш
39
Юлиш
10
Зорван
30
17
17
30
25
11
Муритала
11
Муритала
25
Остались в запасе
Славия
Сигма
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
13
Моймир Хытил
ЦФ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
91
Jan Koutny
ВР
22
Frantisek Matys
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
13
Моймир Хытил
ЦФ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
Остались в запасе
91
Jan Koutny
ВР
22
Frantisek Matys
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Славия - Сигма
3
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
14
Офсайды
2
0
Количество передач
315
343
Сейвы
0
6
Точность передач %
70
68
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Petrik, Czech Republic
Стадион:
Fortuna Arena, Prague
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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