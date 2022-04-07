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Богемианс 1905
Спарта
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
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Богемианс 1905
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
10.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме

Богемианс 1905 - Спарта: обзор матча 10 августа 2024

Богемианс 1905
10.08.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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Спарта
40' А. Юсуф
45+4' И. Тучи
61' В. Бирманчевич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Богемианс 1905 - Спарта
Матч завершен
Замена
Vojtěch Novak ️️️️➡️️ Адам Кадлец
81'
79'
Замена
Казим Лячи ️️️️➡️️ Каан Кайринен
79'
Замена
Эрмал Красники ️️️️➡️️ Велько Бирманчевич
Желтая карточка
L. Hulka
74'
Замена
Войтех Смрз ️️️️➡️️ Милан Ристовски
70'
61'
ГОЛ! 1:2! Велько Бирманчевич
Пас отдал Лукаш Гараслин
59'
Замена
Виктор Олатунжи ️️️️➡️️ Индрит Тучи
59'
Замена
Лукаш Гараслин ️️️️➡️️ Кристоф Данек
50'
Желтая карточка
Матиас Росс
Замена
Адам Янош ️️️️➡️️ Ян Матушек
46'
Замена
Антонин Крапка ️️️️➡️️ Jan Vondra
46'
45' +4
ГОЛ! 1:1! Индрит Тучи
Пас отдал Томаш Виснер
ГОЛ! 1:0! Абдулла Юсуф
40'
Замена
M. Dostal ️️️️➡️️ Ян Коваржик
39'
23'
Замена
Матей Ринеш ️️️️➡️️ Иманол Гарсия де Альбенис
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
7
Матей Хибс
ЛЗ
28
L. Hulka
(К) ЦЗ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
77
Милан Ристовски
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
22
Jan Vondra
ЦФ
20
Вацлав Дрчал
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
(К) АП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Богемианс 1905
34
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
2
Ян Шейбал
ЦП
88
R. Hruby
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
13
Vladimir Zeman
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
32
Матей Ринеш
ЛВ
29
Эрмал Красники
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
25
Ян Кухта
ЦФ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
3-3-1-4
7
Хибс
27
Кадлец
28
77
Ристовски
47
Чермак
10
Матушек
19
Коваржик
22
9
Юсуф
12
20
Дрчал
3-2-1-3-1
1
Виндаль
5
Росс
41
Витик
28
Виснер
30
Зелены
3
Гарсия де Альбенис
6
Кайринен
13
Данек
18
Садилек
14
Бирманчевич
11
Тучи
22
34
Крапка
34
Крапка
22
19
Коваржик
16
16
19
Коваржик
10
Матушек
8
Янош
8
Янош
10
Матушек
77
Ристовски
42
Смрз
42
Смрз
77
Ристовски
27
Кадлец
11
11
27
Кадлец
6
Кайринен
20
Лячи
20
Лячи
6
Кайринен
3
Гарсия де Альбенис
32
Ринеш
32
Ринеш
3
Гарсия де Альбенис
14
Бирманчевич
29
Красники
29
Красники
14
Бирманчевич
13
Данек
22
Гараслин
22
Гараслин
13
Данек
11
Тучи
7
Олатунжи
7
Олатунжи
11
Тучи
Остались в запасе
Богемианс 1905
Спарта
4
J. Jindrisek
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
2
Ян Шейбал
ЦП
88
R. Hruby
ЦП
13
Vladimir Zeman
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
24
Войтех Ворел
ВР
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
25
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
4
J. Jindrisek
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
2
Ян Шейбал
ЦП
88
R. Hruby
ЦП
13
Vladimir Zeman
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
25
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Богемианс 1905 - Спарта
1
1
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
8
6
Офсайды
1
1
Количество передач
323
492
Сейвы
4
4
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
10
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Информация о матче
Главный судья:
Karel Roucek, Czech Republic
Стадион:
Dolicek Stadium, Prague
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Баник
- : -
29.09.2024
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- : -
29.09.2024
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Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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