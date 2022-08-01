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Теплице
Слован
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
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Теплице
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице

Теплице - Слован: обзор матча 10 августа 2024

Теплице
10.08.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
2 : 1
Матч завершен
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Слован
17' F. Horsky
90+4' А. Гнинг
46' L. Letenay
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Теплице - Слован
Матч завершен
Желтая карточка
Абдалла Гнинг
90' +8
ГОЛ! 2:1! Абдалла Гнинг
Пас отдал Roman Čerepkai
90' +4
83'
Замена
Patrik Dulay ️️️️➡️️ Денис Висински
Замена
Roman Čerepkai ️️️️➡️️ Jaroslav Harustak
81'
Замена
Альберт Лабик ️️️️➡️️ Filip Horsky
72'
70'
Желтая карточка
Кристиан Фридек
67'
Замена
Кристиан Фридек ️️️️➡️️ Любомир Тупта
Желтая карточка
Filip Horsky
66'
Желтая карточка
Pavel Svatek
46'
46'
ГОЛ! 1:1! Lukáš Letenay
Замена
Абдалла Гнинг ️️️️➡️️ Tadeas Vachousek
46'
46'
Замена
Мариос Пурзитидис ️️️️➡️️ Dominik Preisler
46'
Замена
Lukáš Letenay ️️️️➡️️ Benjamin Nyarko
46'
Замена
Denis Halinsky ️️️️➡️️ Ян Микула
Желтая карточка
Tadeas Vachousek
45' +8
Замена
Pavel Svatek ️️️️➡️️ Marek Beranek
25'
23'
Желтая карточка
Михал Хлаваты
ГОЛ! 1:0! Filip Horsky
17'
4'
Желтая карточка
Ян Микула
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
27
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
15
Jaroslav Harustak
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
18
Неманья Мицевич
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Marek Beranek
ЦП
6
Michal Bilek
ЦП
20
Даниэль Трубац
ЛВ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
10
Filip Horsky
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Слован
3
Ян Микула
(К) ЦЗ
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
13
Адам Севински
ЦЗ
8
Marek Icha
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
5
Денис Висински
АП
10
Любомир Тупта
ЛВ
25
Ахмад Гали
ЛВ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
28
Benjamin Nyarko
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Теплице
33
Richard Ludha
ВР
2
Альберт Лабик
ЛЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
17
Roman Čerepkai
ЦФ
24
Pavel Svatek
ЦФ
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
Слован
1
Ivan Krajčírik
ВР
30
Denis Halinsky
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
24
Patrik Dulay
ЦП
34
Кендрим Зиба
ЦП
11
Кристиан Фридек
АП
21
Lukáš Letenay
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
4-1-2-1-3
27
Кричфалуши
35
18
Мицевич
15
23
Маречек
7
6
20
Трубац
10
14
1
3-2-3-3
3
Микула
27
13
Севински
8
19
Хлаваты
10
Тупта
5
Висински
25
Гали
20
28
31
10
2
Лабик
2
Лабик
10
15
17
17
15
7
24
24
7
14
25
Гнинг
25
Гнинг
14
3
Микула
30
30
3
Микула
20
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
20
5
Висински
24
24
5
Висински
10
Тупта
11
Фридек
11
Фридек
10
Тупта
28
21
21
28
Остались в запасе
Теплице
Слован
33
Richard Ludha
ВР
19
Роберт Юкл
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
1
Ivan Krajčírik
ВР
34
Кендрим Зиба
ЦП
18
Kozeluh Josef
ЦФ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
33
Richard Ludha
ВР
19
Роберт Юкл
ЦП
Остались в запасе
1
Ivan Krajčírik
ВР
34
Кендрим Зиба
ЦП
18
Kozeluh Josef
ЦФ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Теплице - Слован
4
3
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
230
418
Сейвы
2
3
Точность передач %
56
74
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Adam Trska, Czech Republic
Стадион:
Na Stinadlech, Teplice
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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