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Дукла
Яблонец
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
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2 : 1
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17.08.2024
Спарта

Дукла - Яблонец: обзор матча 10 августа 2024

Дукла
10.08.2024, суббота, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
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Яблонец
45+1' Д. Холлы
89' B. Kanakimana
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Дукла - Яблонец
Матч завершен
89'
ГОЛ! 0:2! Bienvenue Kanakimana
Пас отдал Matous Krulich
85'
Замена
Bienvenue Kanakimana ️️️️➡️️ Sebastian Nebyla
85'
Замена
Matous Krulich ️️️️➡️️ Давид Пушкач
85'
Замена
Мартин Чедидла ️️️️➡️️ Daniel Souček
Желтая карточка
D. Hasek
84'
Пенальти не реализован Якуб Барац
79'
78'
Замена
Eduardo Nardini ️️️️➡️️ Доминик Холлы
Замена
Якуб Барац ️️️️➡️️ Якуб Гора
75'
Замена
Filip Matousek ️️️️➡️️ M. Mesanovic
75'
Желтая карточка
Jan Peterka
72'
66'
Замена
Ян Фортельный ️️️️➡️️ Alexis Alegue
Замена
Filip Spatenka ️️️️➡️️ Филип Лихы
61'
Замена
David Pech ️️️️➡️️ Martin Douděra
61'
Замена
Jakub Zeronik ️️️️➡️️ P. Moulis
46'
45' +1
ГОЛ! 0:1! Доминик Холлы
Пас отдал Nemanja Tekijaški
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла
28
Matúš Hruška
ВР
17
T. Vondrasek
ЦЗ
2
David Ludvicek
ЦЗ
7
Jan Peterka
(К) ЦЗ
20
Филип Лихы
ОП
39
Daniel Kozma
ЦП
11
Martin Douděra
ЦП
23
Якуб Гора
АП
18
D. Hasek
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Nemanja Tekijaški
(К) ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
26
Доминик Холлы
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
6
Михал Беран
АП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
24
Давид Пушкач
ЦФ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Дукла
29
Jan Stovicek
ВР
1
Filip Rada
ВР
16
Filip Matousek
ЦЗ
4
Masimiliano Doda
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
27
Jakub Zeronik
ЦП
25
Jakub Jerabek
ЦП
26
Якуб Барац
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
21
Filip Spatenka
ЦФ
8
David Pech
ЦФ
Яблонец
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
5
Давид Штепанек
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
32
Oliver Velich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
11
Ян Фортельный
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
37
Matous Krulich
ЦФ
3-1-2-1-3
28
17
2
7
20
Лихы
39
11
23
Гора
10
9
18
3-3-2-2
1
Гануш
21
Полидар
4
22
Мартинец
14
26
Холлы
77
6
Беран
7
Чантуришвили
25
24
Пушкач
9
16
16
9
10
27
27
10
23
Гора
26
Барац
26
Барац
23
Гора
20
Лихы
21
21
20
Лихы
11
8
8
11
25
20
20
25
14
18
Чедидла
18
Чедидла
14
26
Холлы
8
8
26
Холлы
77
11
Фортельный
11
Фортельный
77
24
Пушкач
37
37
24
Пушкач
Остались в запасе
Дукла
Яблонец
29
Jan Stovicek
ВР
1
Filip Rada
ВР
4
Masimiliano Doda
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
25
Jakub Jerabek
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
Главный тренер
Любош Козел
5
Давид Штепанек
ЦЗ
32
Oliver Velich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
29
Jan Stovicek
ВР
1
Filip Rada
ВР
4
Masimiliano Doda
ЦЗ
6
Roman Holiš
ЦЗ
25
Jakub Jerabek
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
Остались в запасе
5
Давид Штепанек
ЦЗ
32
Oliver Velich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Дукла - Яблонец
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
16
Офсайды
1
1
Количество передач
410
376
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
9
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Информация о матче
Главный судья:
Pavel Orel, Czech Republic
Стадион:
Juliska Stadium, Prague
Чехия. Шанс Лига
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- : -
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- : -
29.09.2024
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- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
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