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Карвина
Баник
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
24
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
9 августа 2016, 06:21
2
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
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Последние матчи
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Карвина
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник

Карвина - Баник: обзор матча 28 августа 2024

Карвина
28.08.2024, среда, 19:00
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Баник
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Карвина - Баник
Матч завершен
Красная карточка
Ярослав Свозил
90' +3
Желтая карточка
Dominik Zak
90' +1
90' +1
Замена
Samuel Grygar ️️️️➡️️ Давид Бухта
Замена
Андрийя Ражнатович ️️️️➡️️ Момчило Распопович
90'
Желтая карточка
Lucky Ezeh
81'
77'
Замена
Иржи Клима ️️️️➡️️ Абдуллахи Танко
Замена
R. Mikus ️️️️➡️️ Амар Мемич
77'
Замена
Dominik Zak ️️️️➡️️ David Moses
77'
Желтая карточка
David Moses
74'
67'
Замена
Патрик Кпозо ️️️️➡️️ Даниэль Хользер
Замена
Denny Samko ️️️️➡️️ Мартин Регали
61'
Замена
Lucky Ezeh ️️️️➡️️ Филип Вехета
61'
44'
Желтая карточка
Эвертон
38'
Красная карточка
Эрик Прекоп
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
30
Jakub Lapes
ВР
22
Ярослав Свозил
(К) ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
8
David Planka
ЦП
2
David Moses
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
99
Амар Мемич
ПВ
37
Dávid Krčík
ЦФ
13
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
7
Karel Pojezný
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
12
Томас Риго
ЦП
9
Давид Бухта
АП
32
Эвертон
(К) ЛВ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Карвина
34
Милан Кноблох
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
3
Muhammad Yahaya
ЦЗ
10
Denny Samko
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
26
Lucky Ezeh
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
29
R. Mikus
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
Баник
30
Доминик Холек
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
13
Samuel Grygar
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
23
Issa Fomba
ЦП
18
Roan Nogha
ЦП
21
Иржи Клима
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
3-3-2-2
30
22
Свозил
20
Распопович
25
19
Ботос
8
2
17
Регали
99
Мемич
13
Вехета
37
4-2-2-2
35
Маркович
95
Хользер
37
Халуш
2
7
5
12
Риго
9
Бухта
32
Эвертон
33
Прекоп
20
Танко
20
Распопович
11
Ражнатович
11
Ражнатович
20
Распопович
17
Регали
10
10
17
Регали
2
12
12
2
13
Вехета
26
26
13
Вехета
99
Мемич
29
29
99
Мемич
95
Хользер
15
Кпозо
15
Кпозо
95
Хользер
9
Бухта
13
13
9
Бухта
20
Танко
21
Клима
21
Клима
20
Танко
Остались в запасе
Карвина
Баник
34
Милан Кноблох
ВР
3
Muhammad Yahaya
ЦЗ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
30
Доминик Холек
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
24
Ян Юрошка
ЦП
23
Issa Fomba
ЦП
18
Roan Nogha
ЦП
28
Филип Кубала
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
3
Muhammad Yahaya
ЦЗ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
24
Ян Юрошка
ЦП
23
Issa Fomba
ЦП
18
Roan Nogha
ЦП
28
Филип Кубала
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Карвина - Баник
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
12
8
Офсайды
3
3
Количество передач
528
277
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Stanislav Volek, Czechia
Стадион:
Městský stadion (Karviná), Karvina
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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