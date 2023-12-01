Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме