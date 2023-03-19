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Градец-Кралове
Млада Болеслав
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
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Все
Градец-Кралове
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш

Градец-Кралове - Млада Болеслав: обзор матча 04 августа 2024

Градец-Кралове
04.08.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Млада Болеслав
7' А. Влканова
51' Ф. Чихак
1' Ф. Чихак (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Градец-Кралове - Млада Болеслав
Матч завершен
Желтая карточка
Adam Zadrazil
88'
Замена
Степан Гаразим ️️️️➡️️ Лукаш Чмелик
88'
83'
Желтая карточка
Martin Králik
Замена
Якуб Кучера ️️️️➡️️ Адам Влканова
78'
69'
Замена
Jan Buryán ️️️️➡️️ Василь Кусей
Замена
Matej Koubek ️️️️➡️️ Ондржей Михалик
62'
ГОЛ! 2:1! Филип Чихак
Пас отдал Даниэль Горак
51'
46'
Замена
Якуб Фулнек ️️️️➡️️ Vojtech Stransky
46'
Замена
Томаш Ладра ️️️️➡️️ Даниэль Маречек
Красная карточка
Petr Julis
21'
ГОЛ! 1:1! Адам Влканова
Пас отдал Ондржей Михалик
7'
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Филип Чихак
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
13
Karel Spacil
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
14
Якуб Клима
ЦЗ
22
Петр Кодеш
(К) ОП
11
Самуэль Данчак
ЦП
58
Адам Влканова
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
37
Ондржей Михалик
ЦФ
17
Petr Julis
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Млада Болеслав
17
Марек Сухи
(К) ЦЗ
14
Tomas Kral
ЦЗ
66
Патрик Выдра
ЦЗ
6
Daniel Langhamer
ЦП
30
Даниэль Маречек
ЦП
23
Василь Кусей
ЛВ
31
Доминик Костка
ПВ
29
M. Trmal
ЦФ
18
Матей Пулькраб
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Градец-Кралове
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
15
Daniil Holovatskyi
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
28
Якуб Кучера
ЦП
19
Daniel Kaštánek
ЦП
29
Matej Koubek
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
23
M. Naprstek
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Млада Болеслав
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
10
Томаш Ладра
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
22
Антонин Ваничек
ПП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
70
Jan Buryán
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
4-1-1-2-2
12
26
Горак
5
Чихак
14
Клима
13
22
Кодеш
11
Данчак
58
Влканова
9
Чмелик
17
37
Михалик
3-2-2-4
17
Сухи
14
66
Выдра
6
30
Маречек
31
Костка
23
Кусей
3
12
18
Пулькраб
29
9
Чмелик
21
Гаразим
21
Гаразим
9
Чмелик
58
Влканова
28
Кучера
28
Кучера
58
Влканова
37
Михалик
29
29
37
Михалик
30
Маречек
10
Ладра
10
Ладра
30
Маречек
12
11
Фулнек
11
Фулнек
12
23
Кусей
70
70
23
Кусей
Остались в запасе
Градец-Кралове
Млада Болеслав
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
15
Daniil Holovatskyi
ЦЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
23
M. Naprstek
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
6
Флоран Пулоло
ЦП
22
Антонин Ваничек
ПП
20
Solomon John
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
15
Daniil Holovatskyi
ЦЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
23
M. Naprstek
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Остались в запасе
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
6
Флоран Пулоло
ЦП
22
Антонин Ваничек
ПП
20
Solomon John
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Марек Кулик
Статистика матча Градец-Кралове - Млада Болеслав
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
6
Офсайды
1
2
Количество передач
217
609
Сейвы
7
1
Точность передач %
60
87
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
1
10
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Vit Zaoral, Czech Republic
Стадион:
Vsesportovni Stadion, Hradec Kralove
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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