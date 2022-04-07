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Динамо
Пардубице
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
0
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
0
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Последние матчи
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Динамо
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице

Динамо - Пардубице: обзор матча 04 августа 2024

Динамо
04.08.2024, воскресенье, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Пардубице
58' В. Труммер
10' N. Keckeisen (АГ)
18' Я. Калабишка
23' В. Патрак
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Пардубице
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Камил Вацек
Замена
Vojtech Hora ️️️️➡️️ Samuel Šigut
81'
80'
Желтая карточка
E. Tischler
78'
Замена
Stepan Misek ️️️️➡️️ Томаш Златохлавек
Желтая карточка
Michael Hubínek
73'
69'
Желтая карточка
Томаш Златохлавек
65'
Замена
Mohammed Marzuq Yahaya ️️️️➡️️ D. Huf
65'
Замена
Камил Вацек ️️️️➡️️ Jason Noslin
60'
Замена
Vojtech Sychra ️️️️➡️️ Войтех Патрак
60'
Замена
E. Tischler ️️️️➡️️ André Leipold
ГОЛ! 1:3! Винсент Труммер
58'
Замена
Marcel Čermák ️️️️➡️️ Michael Martin
55'
Замена
Marvis Ogiomade ️️️️➡️️ Petr Zika
55'
Замена
Jakob Tranziska ️️️️➡️️ Juraj Kotula
46'
39'
Желтая карточка
Jason Noslin
Замена
Ondrej Coudek ️️️️➡️️ Nicolas Keckeisen
37'
23'
ГОЛ! 0:3! Войтех Патрак
Пас отдал D. Huf
Желтая карточка
Juraj Kotula
21'
18'
ГОЛ! 0:2! Ян Калабишка
Пас отдал Томаш Златохлавек
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Nicolas Keckeisen
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Vilem Fendrich
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
4
Nicolas Keckeisen
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
7
Samuel Šigut
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
19
Petr Zika
ЦП
10
Jan Suchan
ЦП
28
Juraj Kotula
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
(К) ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Пардубице
19
Ян Калабишка
ЦЗ
5
Vaclav Jindra
ЦЗ
43
Jason Noslin
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
24
Томаш Солил
(К) ЦП
8
Войтех Патрак
ЦП
36
André Leipold
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Динамо
30
Martin Janáček
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
16
Marcel Čermák
ЦП
18
Marvis Ogiomade
ЦФ
21
Jakob Tranziska
ЦФ
11
Vojtech Hora
ЦФ
Пардубице
13
Ян Стейскал
ВР
4
D. Simek
ЦЗ
18
Stepan Misek
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
11
Mohammed Marzuq Yahaya
ЦФ
17
Ladislav Krobot
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
29
Filip Brdicka
ЦФ
27
Vojtech Sychra
ЦФ
3-5-2
1
17
Труммер
5
Гавел
4
77
20
19
10
7
13
Ондрашек
28
4-4-3
23
Сурзин
5
43
19
Калабишка
8
Патрак
36
6
24
Солил
9
93
33
Златохлавек
4
15
15
4
77
16
16
77
19
18
18
19
28
21
21
28
7
11
11
7
33
Златохлавек
18
18
33
Златохлавек
43
7
Вацек
7
Вацек
43
9
11
11
9
36
14
14
36
8
Патрак
27
27
8
Патрак
Остались в запасе
Динамо
Пардубице
30
Martin Janáček
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
13
Ян Стейскал
ВР
4
D. Simek
ЦЗ
17
Ladislav Krobot
ЦФ
29
Filip Brdicka
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
30
Martin Janáček
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
24
Ondrej Novak
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
4
D. Simek
ЦЗ
17
Ladislav Krobot
ЦФ
29
Filip Brdicka
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Динамо - Пардубице
2
4
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
1
Нарушения
8
13
Офсайды
1
1
Количество передач
493
285
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
63
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Petrik, Czech Republic
Стадион:
Strelecky Ostrov, Budweis
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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