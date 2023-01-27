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Сигма
Теплице
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
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Последние матчи
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Сигма
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
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24.08.2024
Карвина
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Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице

Сигма - Теплице: обзор матча 03 августа 2024

Сигма
03.08.2024, суббота, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Теплице
11' J. Spáčil
53' Я. Климент
14' Д. Трубац
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сигма - Теплице
Матч завершен
Замена
Лукаш Юлиш ️️️️➡️️ Ян Климент
87'
83'
Вторая желтая
Егор Цикало
78'
Замена
M. Radosta ️️️️➡️️ Josef Svanda
78'
Замена
Pavel Svatek ️️️️➡️️ Filip Horsky
Замена
Jáchym Šíp ️️️️➡️️ J. Navratil
74'
Замена
Stepan Langer ️️️️➡️️ Jiří Spáčil
74'
68'
Замена
Tadeas Vachousek ️️️️➡️️ Marek Beranek
61'
Замена
Альберт Лабик ️️️️➡️️ Неманья Мицевич
61'
Замена
Абдалла Гнинг ️️️️➡️️ Roman Čerepkai
Замена
Matej Mikulenka ️️️️➡️️ Jan Fiala
55'
Желтая карточка
Jiří Spáčil
53'
ГОЛ! 2:1! Ян Климент
53'
49'
Желтая карточка
Неманья Мицевич
25'
Желтая карточка
Егор Цикало
14'
ГОЛ! 1:1! Даниэль Трубац
Пас отдал Josef Svanda
ГОЛ! 1:0! Jiří Spáčil
Пас отдал Филип Зорван
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
(К) ВР
91
Jan Koutny
ВР
3
Adam Dohnalek
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
10
Филип Зорван
ЦП
34
M. Hadas
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
13
Jiří Sláma
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Теплице
33
Richard Ludha
ВР
15
Jaroslav Harustak
ЦЗ
18
Неманья Мицевич
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
(К) ОП
16
Егор Цикало
ОП
7
Marek Beranek
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦП
3
Josef Svanda
ЦП
20
Даниэль Трубац
ЛВ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
10
Filip Horsky
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Сигма
28
Михал Лейбл
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
37
Stepan Langer
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
11
Юнуса Муритала
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Теплице
2
Альберт Лабик
ЛЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
6
Michal Bilek
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
24
Pavel Svatek
ЦФ
2-3-4
7
Брейте
3
38
Покорны
30
8
10
Зорван
34
13
18
9
Климент
2-2-3-1-2
33
15
18
Мицевич
23
Маречек
16
Цикало
7
19
Юкл
3
20
Трубац
10
17
8
37
37
8
18
25
25
18
9
Климент
39
Юлиш
39
Юлиш
9
Климент
30
6
6
30
18
Мицевич
2
Лабик
2
Лабик
18
Мицевич
3
35
35
3
7
14
14
7
17
25
Гнинг
25
Гнинг
17
10
24
24
10
Остались в запасе
Сигма
Теплице
28
Михал Лейбл
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
6
Michal Bilek
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
28
Михал Лейбл
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
Остались в запасе
6
Michal Bilek
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Сигма - Теплице
1
1
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
9
Нарушения
14
15
Офсайды
0
1
Количество передач
385
338
Сейвы
3
1
Точность передач %
68
65
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Pavel Orel, Czech Republic
Стадион:
Andruv Stadion, Olomouc
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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