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Словацко
Богемианс 1905
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
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10.08.2024
Спарта

Словацко - Богемианс 1905: обзор матча 03 августа 2024

Словацко
03.08.2024, суббота, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Богемианс 1905
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Словацко - Богемианс 1905
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Матей Хибс
Желтая карточка
Patrik Blahút
88'
88'
Замена
J. Jindrisek ️️️️➡️️ R. Hruby
84'
Желтая карточка
Ян Коваржик
80'
Желтая карточка
Милан Ристовски
Желтая карточка
Петр Рейнберк
78'
Замена
Филип Соучек ️️️️➡️️ Петр Рейнберк
78'
Замена
Lukas Novotny ️️️️➡️️ Михал Кохут
78'
70'
Замена
Милан Ристовски ️️️️➡️️ Ян Матушек
70'
Замена
Vojtěch Novak ️️️️➡️️ Адам Янош
Замена
Patrik Blahút ️️️️➡️️ Filip Vaško
68'
Замена
Azevedo ️️️️➡️️ Милан Петржела
68'
Желтая карточка
Мерчас Доски
64'
61'
Замена
Вацлав Дрчал ️️️️➡️️ Абдулла Юсуф
61'
Замена
Адам Кадлец ️️️️➡️️ Ян Шейбал
53'
Желтая карточка
Адам Янош
Замена
Матиас Козак ️️️️➡️️ Ригино Сисилия
46'
26'
Желтая карточка
Ян Матушек
Желтая карточка
Ригино Сисилия
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
(К) ЦЗ
5
Filip Vaško
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
13
Михал Кохут
ПВ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Богемианс 1905
7
Матей Хибс
ЛЗ
28
L. Hulka
(К) ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
88
R. Hruby
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
16
Lukas Novotny
ВР
19
Якуб Кристан
ЦП
15
Patrik Blahút
ЦП
26
Филип Соучек
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
7
Azevedo
ЦП
17
Матиас Козак
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
13
Vladimir Zeman
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
20
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
3-2-3-1-1
29
Хеча
6
Хофманн
5
23
Рейнберк
14
Доски
2
Ндефе
20
Хавлик
11
Петржела
10
Травник
13
Кохут
22
Сисилия
2-5-1-3
28
7
Хибс
8
Янош
88
47
Чермак
10
Матушек
2
Шейбал
19
Коваржик
22
9
Юсуф
12
13
Кохут
16
16
13
Кохут
5
15
15
5
23
Рейнберк
26
Соучек
26
Соучек
23
Рейнберк
11
Петржела
7
7
11
Петржела
22
Сисилия
17
Козак
17
Козак
22
Сисилия
88
4
4
88
2
Шейбал
27
Кадлец
27
Кадлец
2
Шейбал
10
Матушек
77
Ристовски
77
Ристовски
10
Матушек
9
Юсуф
20
Дрчал
20
Дрчал
9
Юсуф
8
Янош
11
11
8
Янош
Остались в запасе
Словацко
Богемианс 1905
30
Томаш Фристак
ВР
19
Якуб Кристан
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
18
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
34
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
13
Vladimir Zeman
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
19
Якуб Кристан
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
18
Seung-bin Kim
ЦФ
Остались в запасе
34
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
13
Vladimir Zeman
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Ярослав Веселы
Статистика матча Словацко - Богемианс 1905
4
5
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
18
Офсайды
0
1
Количество передач
370
286
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
66
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
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Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Pechanec, Czech Republic
Стадион:
Mestsky Fotbalovy Stadion, Uherske Hradiste
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- : -
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- : -
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Карвина
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Градец-Кралове
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- : -
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