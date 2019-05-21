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Спарта
Дукла
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
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Спарта
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла

Спарта - Дукла: обзор матча 02 августа 2024

Спарта
02.08.2024, пятница, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
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Дукла
38' М. Витик
81' В. Бирманчевич (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спарта - Дукла
Матч завершен
86'
Замена
P. Moulis ️️️️➡️️ Martin Douděra
86'
Замена
Jakub Zeronik ️️️️➡️️ M. Mesanovic
ГОЛ с пенальти! 2:0! Велько Бирманчевич
81'
Замена
Лукаш Садилек ️️️️➡️️ Маркус Сольбаккен
79'
Замена
Казим Лячи ️️️️➡️️ Каан Кайринен
72'
Замена
Матиас Росс ️️️️➡️️ Асгер Серенсен
72'
68'
Замена
David Pech ️️️️➡️️ Štěpán Šebrle
68'
Замена
Якуб Барац ️️️️➡️️ Якуб Гора
Замена
Виктор Олатунжи ️️️️➡️️ Ян Кухта
65'
Замена
Эрмал Красники ️️️️➡️️ Лукаш Гараслин
65'
53'
Желтая карточка
Štěpán Šebrle
Желтая карточка
Каан Кайринен
45' +1
ГОЛ! 1:0! Мартин Витик
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
(К) ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
32
Матей Ринеш
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
25
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Дукла
28
Matúš Hruška
ВР
2
David Ludvicek
ЦЗ
7
Jan Peterka
(К) ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
20
Филип Лихы
ОП
15
Štěpán Šebrle
ЦП
39
Daniel Kozma
ЦП
19
Ondřej Ullman
ЦП
23
Якуб Гора
АП
18
D. Hasek
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
20
Казим Лячи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
13
Кристоф Данек
АП
29
Эрмал Красники
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Дукла
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
4
Masimiliano Doda
ЦЗ
25
Jakub Jerabek
ЦП
26
Якуб Барац
ЦП
27
Jakub Zeronik
ЦП
11
Martin Douděra
ЦП
8
David Pech
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
21
Filip Spatenka
ЦФ
4-2-3-1
1
Виндаль
30
Зелены
25
Серенсен
41
Витик
17
Пресиадо
4
Сольбаккен
6
Кайринен
22
Гараслин
14
Бирманчевич
32
Ринеш
25
Кухта
3-1-3-1-2
28
2
7
17
20
Лихы
15
39
19
23
Гора
9
18
25
Серенсен
5
Росс
5
Росс
25
Серенсен
6
Кайринен
20
Лячи
20
Лячи
6
Кайринен
4
Сольбаккен
18
Садилек
18
Садилек
4
Сольбаккен
22
Гараслин
29
Красники
29
Красники
22
Гараслин
25
Кухта
7
Олатунжи
7
Олатунжи
25
Кухта
23
Гора
26
Барац
26
Барац
23
Гора
9
27
27
9
11
11
15
8
8
15
10
10
Остались в запасе
Спарта
Дукла
24
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
4
Masimiliano Doda
ЦЗ
25
Jakub Jerabek
ЦП
21
Filip Spatenka
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
13
Кристоф Данек
АП
11
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
29
Jan Stovicek
ВР
6
Roman Holiš
ЦЗ
16
Filip Matousek
ЦЗ
4
Masimiliano Doda
ЦЗ
25
Jakub Jerabek
ЦП
21
Filip Spatenka
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Любош Козел
Статистика матча Спарта - Дукла
1
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
662
287
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Vokoun, Czech Republic
Стадион:
epet ARENA, Prague
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
06.10.2024
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