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Слован
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0
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0
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1
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0
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0
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2
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28 июля 2022, 16:03
0
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4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
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0 : 2
25.09.2024
Славия
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2 : 2
22.09.2024
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3 : 0
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Чехия. Шанс Лига, 6 тур
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0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
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3 : 0
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0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
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Славия
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Славия
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Лига чемпионов, 4 раунд
Славия
2 : 1
28.08.2024
Лилль

Слован - Славия: обзор матча 02 августа 2024

Слован
02.08.2024, пятница, 18:30
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Славия
40' Э. Малик Диуф
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слован - Славия
Матч завершен
90'
Замена
Конрад Валлем ️️️️➡️️ Эль-Хаджи Малик Диуф
90'
Замена
Моймир Хытил ️️️️➡️️ Иван Шранц
84'
Желтая карточка
Иван Шранц
Желтая карточка
Кристиан Фридек
82'
Замена
Olaf Kok ️️️️➡️️ Денис Висински
79'
75'
Замена
Давид Зима ️️️️➡️️ Лукаш Масопуст
Замена
Kozeluh Josef ️️️️➡️️ Ахмад Гали
74'
Замена
Кристиан Фридек ️️️️➡️️ Любомир Тупта
74'
66'
Замена
Daniel Fila ️️️️➡️️ Томаш Хоры
66'
Замена
Христос Зафейрис ️️️️➡️️ Лукаш Провод
Замена
Patrik Dulay ️️️️➡️️ Benjamin Nyarko
60'
40'
ГОЛ! 0:1! Эль-Хаджи Малик Диуф
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
3
Ян Микула
(К) ЦЗ
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
13
Адам Севински
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
8
Marek Icha
ЦП
5
Денис Висински
АП
25
Ахмад Гали
ЛВ
10
Любомир Тупта
ЛВ
20
Dominik Preisler
ЦФ
28
Benjamin Nyarko
ЦФ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Славия
31
Antonin Kinsky
ВР
18
Ян Боржил
(К) ЛЗ
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
28
Филип Пребсл
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
8
Лукаш Масопуст
ПП
17
Лукаш Провод
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Слован
47
Jindrich Musil
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
2
Доминик Плехаты
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
24
Patrik Dulay
ЦП
34
Кендрим Зиба
ЦП
11
Кристиан Фридек
АП
18
Kozeluh Josef
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
Славия
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
29
Михал Томич
ПЗ
10
Христос Зафейрис
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Daniel Fila
ЦФ
3-2-3-3
3
Микула
27
13
Севински
19
Хлаваты
8
10
Тупта
5
Висински
25
Гали
31
28
20
3-2-2-1-2
31
18
Боржил
28
Пребсл
5
Огбу
3
Голеш
12
Диуф
8
Масопуст
19
Дорли
17
Провод
26
Шранц
25
Хоры
28
24
24
28
10
Тупта
11
Фридек
11
Фридек
10
Тупта
25
Гали
18
18
25
Гали
5
Висински
16
16
5
Висински
8
Масопуст
4
Зима
4
Зима
8
Масопуст
17
Провод
10
Зафейрис
10
Зафейрис
17
Провод
12
Диуф
6
Валлем
6
Валлем
12
Диуф
26
Шранц
13
Хытил
13
Хытил
26
Шранц
25
Хоры
11
11
25
Хоры
Остались в запасе
Слован
Славия
47
Jindrich Musil
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
2
Доминик Плехаты
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
34
Кендрим Зиба
ЦП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
24
Алеш Мандоус
ВР
29
Михал Томич
ПЗ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
47
Jindrich Musil
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
2
Доминик Плехаты
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
34
Кендрим Зиба
ЦП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
Остались в запасе
24
Алеш Мандоус
ВР
29
Михал Томич
ПЗ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Слован - Славия
1
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
13
Офсайды
3
1
Количество передач
405
350
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Machalek, Czech Republic
Стадион:
U Nisy Stadium, Liberec
Чехия. Шанс Лига
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- : -
29.09.2024
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- : -
29.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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- : -
06.10.2024
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