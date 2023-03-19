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Виктория
Градец-Кралове
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
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Виктория
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла

Виктория - Градец-Кралове: обзор матча 28 июля 2024

Виктория
28.07.2024, воскресенье, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Градец-Кралове
56' П. Шулц
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Виктория - Градец-Кралове
Матч завершен
90' +3
Замена
Daniel Hais ️️️️➡️️ Petr Julis
86'
Желтая карточка
Matej Koubek
Замена
Эрик Йирка ️️️️➡️️ Матей Выдра
83'
Замена
Милан Гавел ️️️️➡️️ Каду
83'
83'
Замена
Matej Koubek ️️️️➡️️ Якуб Клима
Замена
Рикардиньо ️️️️➡️️ Даниэль Васулин
72'
65'
Желтая карточка
Karel Spacil
60'
Желтая карточка
Якуб Клима
60'
Замена
M. Naprstek ️️️️➡️️ Лукаш Чмелик
Пенальти не реализован Павел Шулц
56'
ГОЛ! 1:0! Павел Шулц
56'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
16
Мартин Йедличка
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
31
Павел Шулц
АП
22
Каду
ПВ
51
Даниэль Васулин
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
13
Karel Spacil
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
14
Якуб Клима
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
22
Петр Кодеш
(К) ОП
11
Самуэль Данчак
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
37
Ондржей Михалик
ЦФ
17
Petr Julis
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
33
Эрик Йирка
ПВ
94
James Bello
ЦФ
9
Рикардиньо
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
Градец-Кралове
23
M. Naprstek
ЦФ
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
15
Daniil Holovatskyi
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
16
Daniel Hais
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
29
Matej Koubek
ЦФ
3-3-2-2
16
Йедличка
21
Емелка
2
Гранац
40
Дуэ
23
Калвах
10
Копиц
6
Черв
31
Шулц
22
Каду
11
Выдра
51
Васулин
3-3-1-1-2
12
13
5
Чихак
14
Клима
21
Гаразим
22
Кодеш
26
Горак
11
Данчак
9
Чмелик
17
37
Михалик
22
Каду
24
Гавел
24
Гавел
22
Каду
11
Выдра
33
Йирка
33
Йирка
11
Выдра
51
Васулин
9
Рикардиньо
9
Рикардиньо
51
Васулин
9
Чмелик
23
23
9
Чмелик
17
16
16
17
14
Клима
29
29
14
Клима
Остались в запасе
Виктория
Градец-Кралове
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
94
James Bello
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
15
Daniil Holovatskyi
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
94
James Bello
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
1
Patrik Vízek
ВР
15
Daniil Holovatskyi
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
19
Daniel Kaštánek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Виктория - Градец-Кралове
3
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
6
14
Офсайды
2
2
Количество передач
351
329
Сейвы
1
6
Точность передач %
72
68
Удары мимо ворот
2
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Petr Hocek, Czech Republic
Стадион:
Доосан Арена
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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