Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Баник
Яблонец
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Баник
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 2
17.08.2024
Спарта

Баник - Яблонец: обзор матча 28 июля 2024

Баник
28.07.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Яблонец
53' Эвертон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Баник - Яблонец
Матч завершен
Замена
Samuel Grygar ️️️️➡️️ Matej Sin
90' +2
84'
Замена
Eduardo Nardini ️️️️➡️️ Якуб Мартинец
74'
Замена
Bienvenue Kanakimana ️️️️➡️️ Матей Полидар
74'
Замена
Oliver Velich ️️️️➡️️ Tomáš Schánělec
Замена
Давид Бухта ️️️️➡️️ Matúš Rusnák
70'
58'
Замена
Daniel Souček ️️️️➡️️ Alexis Alegue
58'
Замена
Ян Фортельный ️️️️➡️️ Доминик Холлы
ГОЛ! 1:0! Эвертон
Пас отдал Matej Sin
53'
Замена
Иржи Клима ️️️️➡️️ Абдуллахи Танко
46'
Замена
Эвертон ️️️️➡️️ Томас Риго
46'
Замена
Эрик Прекоп ️️️️➡️️ Quadri Adebayo Adediran
46'
Желтая карточка
Quadri Adebayo Adediran
26'
4'
Желтая карточка
Матей Полидар
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
2
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
12
Томас Риго
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
10
Matej Sin
(К) ЦП
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Nemanja Tekijaški
(К) ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
26
Доминик Холлы
ЦП
36
Tomáš Schánělec
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
6
Михал Беран
АП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Баник
30
Доминик Холек
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
24
Ян Юрошка
ЦП
13
Samuel Grygar
ЦП
9
Давид Бухта
АП
32
Эвертон
ЛВ
28
Филип Кубала
ЦФ
21
Иржи Клима
ЦФ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Яблонец
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
11
Ян Фортельный
ЦФ
32
Oliver Velich
ЦФ
4-3-3
35
Маркович
95
Хользер
2
7
37
Халуш
12
Риго
5
10
66
20
Танко
6
4-3-2-1
1
Гануш
18
Чедидла
4
22
Мартинец
21
Полидар
26
Холлы
36
77
6
Беран
7
Чантуришвили
25
10
13
13
10
66
9
Бухта
9
Бухта
66
12
Риго
32
Эвертон
32
Эвертон
12
Риго
20
Танко
21
Клима
21
Клима
20
Танко
6
33
Прекоп
33
Прекоп
6
21
Полидар
20
20
21
Полидар
22
Мартинец
8
8
22
Мартинец
77
14
14
77
26
Холлы
11
Фортельный
11
Фортельный
26
Холлы
36
32
32
36
Остались в запасе
Баник
Яблонец
30
Доминик Холек
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
24
Ян Юрошка
ЦП
28
Филип Кубала
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
1
Vilem Fendrich
ВР
99
Klemen Mihelak
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
24
Ян Юрошка
ЦП
28
Филип Кубала
ЦФ
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
99
Klemen Mihelak
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Баник - Яблонец
1
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
11
Офсайды
2
0
Количество передач
438
437
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Karel Roucek, Czech Republic
Стадион:
Městský stadion (Ostrava-Vítkovice), Ostrava
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+