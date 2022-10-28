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Млада Болеслав
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
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2 : 1
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2 : 2
22.09.2024
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3 : 0
21.09.2024
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Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
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Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
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24.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник

Млада Болеслав - Словацко: обзор матча 28 июля 2024

Млада Болеслав
28.07.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Словацко
10' Д. Маречек
45+1' Д. Маречек
46' Д. Маречек
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Млада Болеслав - Словацко
Матч завершен
Замена
Denis Donát ️️️️➡️️ Daniel Langhamer
84'
83'
Желтая карточка
Милан Петржела
79'
Желтая карточка
Михал Травник
79'
Замена
Seung-bin Kim ️️️️➡️️ Patrik Blahút
79'
Замена
Ригино Сисилия ️️️️➡️️ Михал Кохут
Желтая карточка
Jan Buryán
75'
Замена
Solomon John ️️️️➡️️ Василь Кусей
72'
Замена
L. Masek ️️️️➡️️ Даниэль Маречек
72'
Замена
Jan Buryán ️️️️➡️️ Vojtech Stransky
60'
56'
Замена
Джигли Ндефе ️️️️➡️️ Петр Рейнберк
56'
Замена
Филип Вехета ️️️️➡️️ Azevedo
56'
Замена
Милан Петржела ️️️️➡️️ Власий Синявский
ГОЛ! 3:0! Даниэль Маречек
Пас отдал Василь Кусей
46'
ГОЛ! 2:0! Даниэль Маречек
Пас отдал Доминик Костка
45' +1
Желтая карточка
Vojtech Stransky
32'
ГОЛ! 1:0! Даниэль Маречек
Пас отдал Василь Кусей
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
14
Tomas Kral
ЦЗ
66
Патрик Выдра
ЦЗ
30
Даниэль Маречек
ЦП
10
Томаш Ладра
(К) ЦП
6
Daniel Langhamer
ЦП
23
Василь Кусей
ЛВ
11
Якуб Фулнек
ЛВ
31
Доминик Костка
ПВ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
(К) ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
5
Filip Vaško
ЦЗ
15
Patrik Blahút
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
7
Azevedo
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
13
Михал Кохут
ПВ
Главный тренер
Мартин Шведик
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
6
Флоран Пулоло
ЦП
22
Антонин Ваничек
ПП
28
L. Masek
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
18
Матей Пулькраб
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
11
Милан Петржела
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
26
Филип Соучек
ЦП
18
Seung-bin Kim
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
13
Филип Вехета
ЦФ
2-3-3-3
14
66
Выдра
30
Маречек
10
Ладра
6
11
Фулнек
23
Кусей
31
Костка
29
3
12
4-5-1
29
Хеча
6
Хофманн
23
Рейнберк
5
14
Доски
15
7
20
Хавлик
99
Синявский
10
Травник
13
Кохут
6
13
13
6
30
Маречек
28
28
30
Маречек
23
Кусей
20
20
23
Кусей
12
70
70
12
23
Рейнберк
2
Ндефе
2
Ндефе
23
Рейнберк
99
Синявский
11
Петржела
11
Петржела
99
Синявский
15
18
18
15
13
Кохут
22
Сисилия
22
Сисилия
13
Кохут
7
13
Вехета
13
Вехета
7
Остались в запасе
Млада Болеслав
Словацко
6
Флоран Пулоло
ЦП
22
Антонин Ваничек
ПП
9
Matyáš Vojta
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
18
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
19
Якуб Кристан
ЦП
26
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
6
Флоран Пулоло
ЦП
22
Антонин Ваничек
ПП
9
Matyáš Vojta
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
18
Матей Пулькраб
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Томаш Бречка
ЦЗ
19
Якуб Кристан
ЦП
26
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Марек Кулик
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Млада Болеслав - Словацко
2
2
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
9
8
Офсайды
2
2
Количество передач
340
471
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
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Информация о матче
Главный судья:
Dalibor Cerny, Czech Republic
Стадион:
Mestsky stadion UMT, Mlada Boleslav
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Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
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- : -
05.10.2024
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- : -
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- : -
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