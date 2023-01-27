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Слован
Сигма
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
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Последние матчи
Все
Слован
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав

Слован - Сигма: обзор матча 28 июля 2024

Слован
28.07.2024, воскресенье, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Сигма
63' Ф. Зорван (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слован - Сигма
Матч завершен
81'
Замена
Dele Israel ️️️️➡️️ Филип Зорван
81'
Замена
Лукаш Юлиш ️️️️➡️️ Ян Климент
74'
Замена
Stepan Langer ️️️️➡️️ Радим Брейте
74'
Замена
Matej Mikulenka ️️️️➡️️ J. Navratil
Замена
Кендрим Зиба ️️️️➡️️ Ян Микула
71'
Замена
Aziz Kayondo ️️️️➡️️ Денис Висински
71'
Замена
Кристиан Фридек ️️️️➡️️ Любомир Тупта
66'
Замена
Dominik Preisler ️️️️➡️️ Ахмад Гали
66'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Филип Зорван
49'
Желтая карточка
Ян Климент
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
13
Адам Севински
ЦЗ
3
Ян Микула
(К) ЦЗ
2
Доминик Плехаты
ЦЗ
8
Marek Icha
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
5
Денис Висински
АП
25
Ахмад Гали
ЛВ
10
Любомир Тупта
ЛВ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
28
Benjamin Nyarko
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Сигма
7
Радим Брейте
(К) ВР
91
Jan Koutny
ВР
38
Якуб Покорны
ЦЗ
3
Adam Dohnalek
ЦЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
10
Филип Зорван
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
13
Jiří Sláma
ЦФ
34
M. Hadas
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Слован
47
Jindrich Musil
ВР
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
24
Patrik Dulay
ЦП
34
Кендрим Зиба
ЦП
11
Кристиан Фридек
АП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Сигма
28
Михал Лейбл
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
25
Matej Mikulenka
ЦП
18
Jan Fiala
ЦФ
17
Dele Israel
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
3-2-3-3
13
Севински
3
Микула
2
Плехаты
8
19
Хлаваты
10
Тупта
5
Висински
25
Гали
28
18
31
2-3-4
7
Брейте
38
Покорны
3
8
10
Зорван
30
9
Климент
34
13
6
5
Висински
27
27
5
Висински
3
Микула
34
Зиба
34
Зиба
3
Микула
10
Тупта
11
Фридек
11
Фридек
10
Тупта
25
Гали
20
20
25
Гали
30
25
25
30
10
Зорван
17
17
10
Зорван
9
Климент
39
Юлиш
39
Юлиш
9
Климент
Остались в запасе
Слован
Сигма
47
Jindrich Musil
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
24
Patrik Dulay
ЦП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
28
Михал Лейбл
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
18
Jan Fiala
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
47
Jindrich Musil
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
24
Patrik Dulay
ЦП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
16
Olaf Kok
ЦФ
21
Lukáš Letenay
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Остались в запасе
28
Михал Лейбл
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
4
Jakub Elbel
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
18
Jan Fiala
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Слован - Сигма
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
12
Офсайды
4
0
Количество передач
409
341
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czech Republic
Стадион:
U Nisy Stadium, Liberec
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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