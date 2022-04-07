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Славия
Динамо
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
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Последние матчи
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Славия
Динамо
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Лига чемпионов, 4 раунд
Славия
2 : 1
28.08.2024
Лилль
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо

Славия - Динамо: обзор матча 27 июля 2024

Славия
27.07.2024, суббота, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
4 : 0
Матч завершен
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Динамо
2' Д. Дудера
9' D. Fila
66' Ф. Пребсл
83' К. Валлем
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Славия - Динамо
Матч завершен
Желтая карточка
Оскар Дорли
90' +2
89'
Желтая карточка
Petr Zika
88'
Замена
Jiří Skalák ️️️️➡️️ Jan Suchan
ГОЛ! 4:0! Конрад Валлем
Пас отдал Lukáš Vorlický
83'
83'
Замена
Vojtech Hora ️️️️➡️️ Зденек Ондрашек
Замена
Конрад Валлем ️️️️➡️️ Давид Дудера
82'
Замена
Михал Томич ️️️️➡️️ Эль-Хаджи Малик Диуф
82'
Замена
Lukáš Vorlický ️️️️➡️️ Лукаш Провод
75'
73'
Замена
Petr Zika ️️️️➡️️ Samuel Šigut
Замена
Матей Юрасек ️️️️➡️️ Иван Шранц
68'
Замена
Томаш Хоры ️️️️➡️️ Daniel Fila
68'
ГОЛ! 3:0! Филип Пребсл
66'
63'
Желтая карточка
Michael Martin
52'
Желтая карточка
Jakob Tranziska
46'
Замена
Michael Martin ️️️️➡️️ Marcel Čermák
Желтая карточка
Филип Пребсл
37'
ГОЛ! 2:0! Daniel Fila
Пас отдал Эль-Хаджи Малик Диуф
9'
ГОЛ! 1:0! Давид Дудера
Пас отдал Филип Пребсл
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Antonin Kinsky
ВР
18
Ян Боржил
(К) ЛЗ
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
28
Филип Пребсл
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
11
Daniel Fila
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Динамо
30
Martin Janáček
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
5
Лукаш Гавел
(К) ЦЗ
20
Michael Hubínek
ЦП
10
Jan Suchan
ЦП
7
Samuel Šigut
ЦП
16
Marcel Čermák
ЦП
28
Juraj Kotula
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
21
Jakob Tranziska
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Славия
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
29
Михал Томич
ПЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
35
Матей Юрасек
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
Динамо
44
Marcel Kostenbauer
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
19
Petr Zika
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
11
Vojtech Hora
ЦФ
3-2-1-1-2
31
18
Боржил
5
Огбу
28
Пребсл
12
Диуф
21
Дудера
19
Дорли
17
Провод
26
Шранц
11
2-4-3
30
5
Гавел
17
Труммер
10
7
16
20
21
13
Ондрашек
28
12
Диуф
29
Томич
29
Томич
12
Диуф
21
Дудера
6
Валлем
6
Валлем
21
Дудера
26
Шранц
35
Юрасек
35
Юрасек
26
Шранц
11
25
Хоры
25
Хоры
11
17
Провод
22
22
17
Провод
7
19
19
7
16
77
77
16
10
9
9
10
13
Ондрашек
11
11
13
Ондрашек
Остались в запасе
Славия
Динамо
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
44
Marcel Kostenbauer
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Остались в запасе
44
Marcel Kostenbauer
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Славия - Динамо
2
3
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
8
9
Офсайды
2
0
Количество передач
567
257
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
14
0
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Vsetecka, Czech Republic
Стадион:
Fortuna Arena, Prague
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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