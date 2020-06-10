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Теплице
Спарта
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
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Последние матчи
Все
Теплице
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме

Теплице - Спарта: обзор матча 27 июля 2024

Теплице
27.07.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
1 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Спарта
47' М. Витик
61' Л. Гараслин
90+1' В. Олатунжи
90+5' Э. Красники
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Теплице - Спарта
Матч завершен
90' +5
ГОЛ! 0:4! Эрмал Красники
Пас отдал Матей Ринеш
90' +1
ГОЛ! 0:3! Виктор Олатунжи
Пас отдал Анхело Пресиадо
85'
Замена
Якуб Пешек ️️️️➡️️ Велько Бирманчевич
75'
Замена
Виктор Олатунжи ️️️️➡️️ Ян Кухта
Замена
Marek Beranek ️️️️➡️️ Michal Bilek
71'
70'
Желтая карточка
Анхело Пресиадо
69'
Замена
Каан Кайринен ️️️️➡️️ Казим Лячи
69'
Замена
Эрмал Красники ️️️️➡️️ Лукаш Гараслин
61'
ГОЛ! 0:2! Лукаш Гараслин
Пас отдал Ян Кухта
Замена
M. Radosta ️️️️➡️️ Абдалла Гнинг
58'
Замена
Tadeas Vachousek ️️️️➡️️ Filip Horsky
58'
57'
Желтая карточка
Лукаш Гараслин
47'
ГОЛ! 0:1! Мартин Витик
46'
Замена
Анхело Пресиадо ️️️️➡️️ Мартин Сухомель
24'
Желтая карточка
Велько Бирманчевич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
33
Richard Ludha
ВР
18
Неманья Мицевич
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
(К) ОП
16
Егор Цикало
ОП
6
Michal Bilek
ЦП
3
Josef Svanda
ЦП
20
Даниэль Трубац
ЛВ
10
Filip Horsky
ЦФ
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
20
Казим Лячи
ЦП
18
Лукаш Садилек
(К) АП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
32
Матей Ринеш
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
25
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Теплице
2
Альберт Лабик
ЛЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
4
Якуб Гора
ПЗ
7
Marek Beranek
ЦП
21
Jakub Emmer
ЦП
12
Mohamed Yasser
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
21
Якуб Пешек
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
29
Эрмал Красники
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
1-2-2-1-2
33
18
Мицевич
23
Маречек
16
Цикало
6
3
20
Трубац
25
Гнинг
10
4-1-3-2
1
Виндаль
41
Витик
30
Зелены
25
Серенсен
2
Сухомель
20
Лячи
32
Ринеш
18
Садилек
22
Гараслин
25
Кухта
14
Бирманчевич
25
Гнинг
35
35
25
Гнинг
6
7
7
6
10
14
14
10
2
Сухомель
17
Пресиадо
17
Пресиадо
2
Сухомель
14
Бирманчевич
21
Пешек
21
Пешек
14
Бирманчевич
20
Лячи
6
Кайринен
6
Кайринен
20
Лячи
22
Гараслин
29
Красники
29
Красники
22
Гараслин
25
Кухта
7
Олатунжи
7
Олатунжи
25
Кухта
Остались в запасе
Теплице
Спарта
2
Альберт Лабик
ЛЗ
4
Якуб Гора
ПЗ
21
Jakub Emmer
ЦП
12
Mohamed Yasser
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
24
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
2
Альберт Лабик
ЛЗ
4
Якуб Гора
ПЗ
21
Jakub Emmer
ЦП
12
Mohamed Yasser
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Теплице - Спарта
3
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
248
477
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
80
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dominik Stary, Czech Republic
Стадион:
Na Stinadlech, Teplice
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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