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Дукла
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
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Все
Дукла
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
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Слован
2 : 2
22.09.2024
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2 : 1
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0 : 0
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0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
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Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
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Богемианс 1905
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10.08.2024
Спарта

Дукла - Богемианс 1905: обзор матча 27 июля 2024

Дукла
27.07.2024, суббота, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Богемианс 1905
66' D. Hasek
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Дукла - Богемианс 1905
Матч завершен
Желтая карточка
Филип Лихы
90' +4
85'
Желтая карточка
Ян Матушек
76'
Замена
R. Hruby ️️️️➡️️ Милан Ристовски
76'
Замена
Vojtěch Novak ️️️️➡️️ Jan Vondra
74'
Желтая карточка
Алеш Чермак
ГОЛ! 1:0! D. Hasek
66'
Замена
Филип Лихы ️️️️➡️️ Якуб Гора
62'
60'
Замена
Ян Матушек ️️️️➡️️ Адам Янош
52'
Красная карточка
M. Dostal
46'
Замена
M. Dostal ️️️️➡️️ Адам Кадлец
Красная карточка
L. Matejka
23'
20'
Желтая карточка
L. Hulka
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла
17
T. Vondrasek
ЦЗ
23
Якуб Гора
АП
18
D. Hasek
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
22
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Богемианс 1905
7
Матей Хибс
ЛЗ
28
L. Hulka
(К) ЦЗ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
20
Вацлав Дрчал
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Дукла
20
Филип Лихы
ОП
26
Якуб Барац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
88
R. Hruby
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
1-1-3
17
23
Гора
22
9
18
3-3-1-4
28
27
Кадлец
7
Хибс
8
Янош
47
Чермак
77
Ристовски
19
Коваржик
22
9
Юсуф
12
20
Дрчал
23
Гора
20
Лихы
20
Лихы
23
Гора
27
Кадлец
16
16
27
Кадлец
77
Ристовски
88
88
77
Ристовски
8
Янош
10
Матушек
10
Матушек
8
Янош
22
11
11
22
Остались в запасе
Дукла
Богемианс 1905
26
Якуб Барац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
34
Антонин Крапка
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Остались в запасе
26
Якуб Барац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
Остались в запасе
34
Антонин Крапка
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
3
Matej Kadlec
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Главный тренер
Ярослав Веселы
Статистика матча Дукла - Богемианс 1905
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
19
Офсайды
1
2
Количество передач
232
502
Сейвы
4
1
Точность передач %
61
80
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Nehasil, Czech Republic
Стадион:
Juliska Stadium, Prague
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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