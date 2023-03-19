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Градец-Кралове
Теплице
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
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2 : 0
28.09.2024
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0 : 1
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Теплице
2 : 3
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3 : 0
21.09.2024
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1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
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Градец-Кралове
0 : 2
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2 : 1
24.08.2024
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Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице

Градец-Кралове - Теплице: обзор матча 21 июля 2024

Градец-Кралове
21.07.2024, воскресенье, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Теплице
90+5' K. Spacil
Матч
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Протокол Градец-Кралове - Теплице
Матч завершен
ГОЛ! 1:0! Karel Spacil
Пас отдал Самуэль Данчак
90' +5
90' +4
Желтая карточка
Даниэль Трубац
Желтая карточка
Лукаш Чмелик
90'
Желтая карточка
Самуэль Данчак
86'
Желтая карточка
Франтишек Чех
84'
Желтая карточка
Matej Koubek
81'
Желтая карточка
Daniel Hais
78'
Замена
Daniel Hais ️️️️➡️️ Вацлав Пиларж
77'
Желтая карточка
Петр Кодеш
75'
Замена
️️️️➡️️ Petr Julis
74'
72'
Замена
M. Radosta ️️️️➡️️ Josef Svanda
68'
Замена
Marek Beranek ️️️️➡️️ Филип Гавелка
Замена
Лукаш Чмелик ️️️️➡️️ Степан Гаразим
63'
46'
Желтая карточка
Michal Bilek
Замена
Matej Koubek ️️️️➡️️ Адам Влканова
46'
Желтая карточка
Степан Гаразим
45' +2
21'
Желтая карточка
Абдалла Гнинг
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
13
Karel Spacil
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Степан Гаразим
ПЗ
22
Петр Кодеш
(К) ОП
11
Самуэль Данчак
ЦП
58
Адам Влканова
АП
6
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Petr Julis
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Теплице
33
Richard Ludha
ВР
18
Неманья Мицевич
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
(К) ОП
16
Егор Цикало
ОП
3
Josef Svanda
ЦП
6
Michal Bilek
ЦП
11
Филип Гавелка
АП
20
Даниэль Трубац
ЛВ
10
Filip Horsky
ЦФ
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
19
Daniel Kaštánek
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Matej Náprstek
ЦФ
29
Matej Koubek
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Теплице
2
Альберт Лабик
ЛЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
7
Marek Beranek
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
3-3-1-2-1
12
13
5
Чихак
25
Чех
26
Горак
22
Кодеш
21
Гаразим
11
Данчак
6
Пиларж
58
Влканова
17
1-2-2-2-2
33
18
Мицевич
23
Маречек
16
Цикало
3
6
11
Гавелка
20
Трубац
25
Гнинг
10
21
Гаразим
9
Чмелик
9
Чмелик
21
Гаразим
6
Пиларж
16
16
6
Пиларж
58
Влканова
29
29
58
Влканова
3
35
35
3
11
Гавелка
7
7
11
Гавелка
Остались в запасе
Градец-Кралове
Теплице
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
19
Daniel Kaštánek
ЦП
23
Matej Náprstek
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
2
Альберт Лабик
ЛЗ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
19
Daniel Kaštánek
ЦП
23
Matej Náprstek
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Остались в запасе
2
Альберт Лабик
ЛЗ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Градец-Кралове - Теплице
7
3
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
7
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
0
Количество передач
393
337
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
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Информация о матче
Главный судья:
Dalibor Cerny, Czech Republic
Стадион:
Vsesportovni Stadion, Hradec Kralove
Посещаемость:
6248
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- : -
29.09.2024
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- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
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