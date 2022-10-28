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Словацко
Славия
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
0
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
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Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
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Чехия. Шанс Лига, 6 тур
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2 : 2
24.08.2024
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Словацко
1 : 0
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Баник
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
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Лига чемпионов, 4 раунд
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2 : 1
28.08.2024
Лилль

Словацко - Славия: обзор матча 21 июля 2024

Словацко
21.07.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
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Славия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Словацко - Славия
Матч завершен
Замена
Azevedo ️️️️➡️️ Patrik Blahút
80'
Замена
Филип Соучек ️️️️➡️️ Михал Кохут
80'
Желтая карточка
Patrik Blahút
76'
73'
Замена
Lukáš Vorlický ️️️️➡️️ Лукаш Провод
Замена
Джигли Ндефе ️️️️➡️️ Петр Рейнберк
69'
60'
Замена
Петр Шевчик ️️️️➡️️ Оскар Дорли
60'
Замена
Иван Шранц ️️️️➡️️ Давид Дудера
60'
Замена
Томаш Хоры ️️️️➡️️ Матей Юрасек
Замена
Филип Вехета ️️️️➡️️ Ригино Сисилия
60'
51'
Желтая карточка
Ян Боржил
43'
Замена
Давид Зима ️️️️➡️️ Томаш Вичек
Желтая карточка
Мерчас Доски
39'
32'
Желтая карточка
Оскар Дорли
Желтая карточка
Михал Кохут
26'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
(К) ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
15
Patrik Blahút
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
13
Михал Кохут
ПВ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Славия
31
Antonin Kinsky
ВР
18
Ян Боржил
(К) ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
28
Филип Пребсл
ЦЗ
27
Томаш Вичек
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
2
Джигли Ндефе
ПЗ
11
Милан Петржела
ЦП
26
Филип Соучек
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
7
Azevedo
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
13
Филип Вехета
ЦФ
17
Матиас Козак
ЦФ
Славия
24
Алеш Мандоус
ВР
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
29
Михал Томич
ПЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
11
Daniel Fila
ЦФ
22
Lukáš Vorlický
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
3-4-1-1
29
Хеча
14
Доски
6
Хофманн
23
Рейнберк
99
Синявский
10
Травник
20
Хавлик
15
13
Кохут
22
Сисилия
3-2-1-1-2
31
5
Огбу
28
Пребсл
27
Вичек
21
Дудера
18
Боржил
19
Дорли
17
Провод
35
Юрасек
13
Хытил
23
Рейнберк
2
Ндефе
2
Ндефе
23
Рейнберк
13
Кохут
26
Соучек
26
Соучек
13
Кохут
15
7
7
15
22
Сисилия
13
Вехета
13
Вехета
22
Сисилия
27
Вичек
4
Зима
4
Зима
27
Вичек
19
Дорли
23
Шевчик
23
Шевчик
19
Дорли
17
Провод
22
22
17
Провод
35
Юрасек
25
Хоры
25
Хоры
35
Юрасек
21
Дудера
26
Шранц
26
Шранц
21
Дудера
Остались в запасе
Словацко
Славия
30
Томаш Фристак
ВР
11
Милан Петржела
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
17
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
24
Алеш Мандоус
ВР
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
29
Михал Томич
ПЗ
6
Конрад Валлем
ПВ
11
Daniel Fila
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
11
Милан Петржела
ЦП
19
Якуб Кристан
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
17
Матиас Козак
ЦФ
Остались в запасе
24
Алеш Мандоус
ВР
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
29
Михал Томич
ПЗ
6
Конрад Валлем
ПВ
11
Daniel Fila
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Словацко - Славия
3
2
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
12
8
Офсайды
3
2
Количество передач
265
453
Сейвы
4
1
Точность передач %
66
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
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Информация о матче
Главный судья:
Karel Roucek, Czech Republic
Стадион:
Mestsky Fotbalovy Stadion, Uherske Hradiste
Посещаемость:
7353
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Карвина
- : -
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- : -
05.10.2024
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Баник
- : -
29.09.2024
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Виктория
- : -
29.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
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- : -
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