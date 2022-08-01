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Карвина
Слован
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
24 февраля 2017, 12:43
24
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
9 августа 2016, 06:21
2
«Акрон» претендует на хорватского форварда
6 июля, 18:44
0
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
0
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
2
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Карвина
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
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2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице

Карвина - Слован: обзор матча 21 июля 2024

Карвина
21.07.2024, воскресенье, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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Слован
4' М. Регали
26' Д. Висински
87' Л. Тупта
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Карвина - Слован
Матч завершен
87'
ГОЛ! 1:2! Любомир Тупта
Пас отдал Кендрим Зиба
Замена
Ebrima Singhateh ️️️️➡️️ Амар Мемич
80'
Замена
Андрийя Ражнатович ️️️️➡️️ Мартин Регали
80'
80'
Замена
Кендрим Зиба ️️️️➡️️ Kozeluh Josef
80'
Замена
Dominik Preisler ️️️️➡️️ Михал Хлаваты
72'
Желтая карточка
Доминик Плехаты
67'
Замена
Кристиан Фридек ️️️️➡️️ Денис Висински
26'
ГОЛ! 1:1! Денис Висински
Пас отдал Михал Хлаваты
Замена
Dávid Krčík ️️️️➡️️ Douglas Bergqvist
23'
ГОЛ! 1:0! Мартин Регали
Пас отдал R. Mikus
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
34
Милан Кноблох
ВР
25
J. Fleisman
ЦЗ
22
Ярослав Свозил
(К) ЦЗ
28
Патрик Цавош
ОП
17
Мартин Регали
ЛВ
99
Амар Мемич
ПВ
26
Lucky Ezeh
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
29
R. Mikus
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Слован
2
Доминик Плехаты
ЦЗ
3
Ян Микула
(К) ЦЗ
13
Адам Севински
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
8
Marek Icha
ЦП
5
Денис Висински
АП
25
Ахмад Гали
ЛВ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Карвина
30
Jakub Lapes
ВР
11
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
2
David Moses
ЦП
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
37
Dávid Krčík
ЦФ
Слован
41
Olivier Vliegen
ВР
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
34
Кендрим Зиба
ЦП
11
Кристиан Фридек
АП
10
Любомир Тупта
ЛВ
20
Dominik Preisler
ЦФ
2-1-2-3
34
Кноблох
25
22
Свозил
28
Цавош
17
Регали
99
Мемич
29
5
26
3-2-2-3
2
Плехаты
3
Микула
13
Севински
19
Хлаваты
8
5
Висински
25
Гали
6
31
18
17
Регали
11
Ражнатович
11
Ражнатович
17
Регали
99
Мемич
27
27
99
Мемич
5
37
37
5
18
34
Зиба
34
Зиба
18
5
Висински
11
Фридек
11
Фридек
5
Висински
19
Хлаваты
20
20
19
Хлаваты
Остались в запасе
Карвина
Слован
30
Jakub Lapes
ВР
20
Момчило Распопович
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
2
David Moses
ЦП
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
41
Olivier Vliegen
ВР
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
10
Любомир Тупта
ЛВ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
30
Jakub Lapes
ВР
20
Момчило Распопович
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
2
David Moses
ЦП
19
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
18
Kahuan Vinícius
ЦФ
Остались в запасе
41
Olivier Vliegen
ВР
27
Aziz Kayondo
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
10
Любомир Тупта
ЛВ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Карвина - Слован
1
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
8
7
Офсайды
0
2
Количество передач
445
265
Сейвы
5
4
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dominik Stary, Czech Republic
Стадион:
Městský stadion (Karviná), Karvina
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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