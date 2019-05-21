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Дукла
Виктория
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
21 мая 2019, 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
21 сентября 2018, 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
8 июля 2017, 07:06
2
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
28 января 2017, 21:48
3
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
29 августа 2016, 00:23
1
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
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Последние матчи
Все
Дукла
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория

Дукла - Виктория: обзор матча 20 июля 2024

Дукла
20.07.2024, суббота, 21:00
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
1 : 3
Матч завершен
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Виктория
19' С. Дуэ
30' П. Шулц (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Дукла - Виктория
Матч завершен
75'
Замена
Милан Гавел ️️️️➡️️ Каду
60'
Замена
Матей Выдра ️️️️➡️️ Даниэль Васулин
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Павел Шулц
Желтая карточка
T. Vondrasek
21'
19'
ГОЛ! 0:1! Сампсон Дуэ
Пас отдал Лукаш Калвах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла
17
T. Vondrasek
ЦЗ
23
Якуб Гора
АП
9
M. Mesanovic
ЦФ
22
L. Matejka
ЦФ
18
D. Hasek
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Виктория
16
Мартин Йедличка
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
31
Павел Шулц
АП
22
Каду
ПВ
51
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Дукла
26
Якуб Барац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
29
Tom Sloncik
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
33
Эрик Йирка
ПВ
9
Рикардиньо
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
1-1-3
17
23
Гора
18
22
9
3-3-2-1
16
Йедличка
2
Гранац
40
Дуэ
21
Емелка
23
Калвах
6
Черв
10
Копиц
22
Каду
31
Шулц
51
Васулин
22
Каду
24
Гавел
24
Гавел
22
Каду
51
Васулин
11
Выдра
11
Выдра
51
Васулин
Остались в запасе
Дукла
Виктория
26
Якуб Барац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
13
Марьян Тврдон
ВР
29
Tom Sloncik
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
33
Эрик Йирка
ПВ
9
Рикардиньо
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
26
Якуб Барац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
29
Tom Sloncik
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
33
Эрик Йирка
ПВ
9
Рикардиньо
ЦФ
26
Vaclav Mika
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Дукла - Виктория
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
17
Офсайды
3
2
Количество передач
321
444
Сейвы
2
0
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Machalek, Czech Republic
Стадион:
Juliska Stadium, Prague
Посещаемость:
4574
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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