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Богемианс 1905
Баник
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
0
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
0
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
1
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
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2 : 2
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
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Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
10.08.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
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Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
25.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник

Богемианс 1905 - Баник: обзор матча 20 июля 2024

Богемианс 1905
20.07.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Баник
54' В. Смрз
82' R. Hruby
90+3' А. Танко
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Богемианс 1905 - Баник
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 2:1! Абдуллахи Танко
Пас отдал Даниэль Хользер
Замена
Ян Шейбал ️️️️➡️️ Алеш Чермак
90'
ГОЛ! 2:0! R. Hruby
82'
80'
Замена
Matúš Rusnák ️️️️➡️️ Давид Бухта
Замена
Адам Янош ️️️️➡️️ Войтех Смрз
77'
Замена
M. Dostal ️️️️➡️️ Адам Кадлец
77'
Замена
R. Hruby ️️️️➡️️ Абдулла Юсуф
77'
Замена
Ян Матушек ️️️️➡️️ Милан Ристовски
66'
65'
Замена
Даниэль Хользер ️️️️➡️️ Патрик Кпозо
65'
Замена
Абдуллахи Танко ️️️️➡️️ Филип Кубала
ГОЛ! 1:0! Войтех Смрз
Пас отдал Абдулла Юсуф
54'
Желтая карточка
Войтех Смрз
48'
46'
Замена
Matej Sin ️️️️➡️️ Томас Риго
46'
Замена
Эрик Прекоп ️️️️➡️️ Иржи Клима
Желтая карточка
Алеш Чермак
36'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
7
Матей Хибс
ЛЗ
28
L. Hulka
(К) ЦЗ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
20
Вацлав Дрчал
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
12
Томас Риго
ЦП
9
Давид Бухта
АП
32
Эвертон
(К) ЛВ
28
Филип Кубала
ЦФ
21
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
10
Ян Матушек
ЦП
88
R. Hruby
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Баник
30
Доминик Холек
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
6
Михал Фукала
ЦЗ
10
Matej Sin
ЦП
13
Samuel Grygar
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
33
Эрик Прекоп
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
3-3-1-4
7
Хибс
27
Кадлец
28
42
Смрз
47
Чермак
77
Ристовски
19
Коваржик
9
Юсуф
12
20
Дрчал
22
4-2-2-2
35
Маркович
37
Халуш
7
17
15
Кпозо
5
12
Риго
9
Бухта
32
Эвертон
21
Клима
28
Кубала
27
Кадлец
16
16
27
Кадлец
77
Ристовски
10
Матушек
10
Матушек
77
Ристовски
9
Юсуф
88
88
9
Юсуф
47
Чермак
2
Шейбал
2
Шейбал
47
Чермак
42
Смрз
8
Янош
8
Янош
42
Смрз
15
Кпозо
95
Хользер
95
Хользер
15
Кпозо
12
Риго
10
10
12
Риго
21
Клима
33
Прекоп
33
Прекоп
21
Клима
9
Бухта
66
66
9
Бухта
28
Кубала
20
Танко
20
Танко
28
Кубала
Остались в запасе
Богемианс 1905
Баник
4
J. Jindrisek
ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
30
Доминик Холек
ВР
6
Михал Фукала
ЦЗ
13
Samuel Grygar
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
4
J. Jindrisek
ЦЗ
34
Антонин Крапка
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
6
Михал Фукала
ЦЗ
13
Samuel Grygar
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Веселы
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Богемианс 1905 - Баник
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
14
Офсайды
1
4
Количество передач
342
400
Сейвы
4
2
Точность передач %
69
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
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Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czech Republic
Стадион:
Dolicek Stadium, Prague
Посещаемость:
5862
Чехия. Шанс Лига
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- : -
29.09.2024
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- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
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- : -
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