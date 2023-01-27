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Динамо
Сигма
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
0
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
0
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
0
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
0
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Последние матчи
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Динамо
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав

Динамо - Сигма: обзор матча 20 июля 2024

Динамо
20.07.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Сигма
56' Я. Климент
71' Я. Климент
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Сигма
Матч завершен
90' +2
Замена
Stepan Langer ️️️️➡️️ Филип Зорван
Замена
Jiří Skalák ️️️️➡️️ Michael Hubínek
90' +2
79'
Замена
Лукаш Юлиш ️️️️➡️️ Ян Климент
71'
ГОЛ! 0:2! Ян Климент
Пас отдал Филип Зорван
Замена
Michael Martin ️️️️➡️️ Marcel Čermák
63'
59'
Желтая карточка
Ян Климент
56'
ГОЛ! 0:1! Ян Климент
Пас отдал Филип Зорван
49'
Желтая карточка
Якуб Покорны
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Martin Janáček
ВР
17
Винсент Труммер
ЛЗ
5
Лукаш Гавел
(К) ЦЗ
16
Marcel Čermák
ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
19
Petr Zika
ЦП
10
Jan Suchan
ЦП
7
Samuel Šigut
ЦП
28
Juraj Kotula
ЦФ
21
Jakob Tranziska
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Сигма
7
Радим Брейте
(К) ВР
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
10
Филип Зорван
ЦП
13
Jiří Sláma
ЦФ
34
M. Hadas
ЦФ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Динамо
44
Marcel Kostenbauer
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
25
Matous Nikl
ЦЗ
77
Michael Martin
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
11
Vojtech Hora
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Сигма
4
Jakub Elbel
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
25
Matej Mikulenka
ЦП
17
Dele Israel
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
2-5-2
30
17
Труммер
5
Гавел
20
19
10
7
16
21
28
1-3-5
7
Брейте
38
Покорны
8
30
10
Зорван
13
6
9
Климент
29
34
16
77
77
16
20
9
9
20
9
Климент
39
Юлиш
39
Юлиш
9
Климент
Остались в запасе
Динамо
Сигма
44
Marcel Kostenbauer
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
25
Matous Nikl
ЦЗ
11
Vojtech Hora
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
4
Jakub Elbel
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
25
Matej Mikulenka
ЦП
17
Dele Israel
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
44
Marcel Kostenbauer
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
25
Matous Nikl
ЦЗ
11
Vojtech Hora
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Остались в запасе
4
Jakub Elbel
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
20
Юрай Хватал
ПЗ
25
Matej Mikulenka
ЦП
17
Dele Israel
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Динамо - Сигма
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
334
366
Сейвы
4
2
Точность передач %
66
69
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Vokoun, Czech Republic
Стадион:
Strelecky Ostrov, Budweis
Посещаемость:
3429
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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