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Спарта
Пардубице
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
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Последние матчи
Все
Спарта
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице

Спарта - Пардубице: обзор матча 19 июля 2024

Спарта
19.07.2024, пятница, 20:00
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Пардубице
59' В. Олатунжи
25' Я. Калабишка
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спарта - Пардубице
Матч завершен
81'
Замена
E. Tischler ️️️️➡️️ Ян Калабишка
Замена
Эрмал Красники ️️️️➡️️ Велько Бирманчевич
61'
Замена
Матиас Росс ️️️️➡️️ Мартин Витик
61'
Замена
Ян Кухта ️️️️➡️️ Виктор Олатунжи
61'
Замена
Казим Лячи ️️️️➡️️ Давид Павелка
61'
60'
Замена
D. Huf ️️️️➡️️ P. Zifcak
60'
Замена
Stepan Misek ️️️️➡️️ Войтех Патрак
ГОЛ! 1:1! Виктор Олатунжи
Пас отдал Давид Павелка
59'
Желтая карточка
Виктор Олатунжи
52'
45'
Желтая карточка
Войтех Патрак
Желтая карточка
Томаш Виснер
27'
25'
ГОЛ! 0:1! Ян Калабишка
Пас отдал Томаш Златохлавек
16'
Желтая карточка
Томаш Златохлавек
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
13
Кристоф Данек
АП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
32
Матей Ринеш
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Пардубице
4
D. Simek
ЦЗ
19
Ян Калабишка
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
7
Камил Вацек
(К) ЦП
16
Dominik Mares
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
8
Войтех Патрак
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
35
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
21
Якуб Пешек
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
29
Эрмал Красники
ЛВ
25
Ян Кухта
ЦФ
11
Индрит Тучи
ЦФ
Пардубице
13
Ян Стейскал
ВР
18
Stepan Misek
ЦП
36
André Leipold
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
29
Filip Brdicka
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
4-1-3-2
1
Виндаль
41
Витик
30
Зелены
27
Панак
28
Виснер
8
Павелка
32
Ринеш
13
Данек
14
Бирманчевич
7
Олатунжи
18
Садилек
3-5-3
23
Сурзин
19
Калабишка
4
7
Вацек
6
24
Солил
8
Патрак
16
35
93
33
Златохлавек
41
Витик
5
Росс
5
Росс
41
Витик
8
Павелка
20
Лячи
20
Лячи
8
Павелка
14
Бирманчевич
29
Красники
29
Красники
14
Бирманчевич
7
Олатунжи
25
Кухта
25
Кухта
7
Олатунжи
8
Патрак
18
18
8
Патрак
35
9
9
35
19
Калабишка
14
14
19
Калабишка
Остались в запасе
Спарта
Пардубице
24
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
21
Якуб Пешек
ЦП
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
13
Ян Стейскал
ВР
36
André Leipold
ЦП
29
Filip Brdicka
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
21
Якуб Пешек
ЦП
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
36
André Leipold
ЦП
29
Filip Brdicka
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Спарта - Пардубице
2
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
447
256
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Vsetecka, Czech Republic
Стадион:
epet ARENA, Prague
Посещаемость:
16744
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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