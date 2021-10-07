Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца

Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»

В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру

Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»