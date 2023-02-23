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Динамо
ЧФР Клуж
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
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Последние матчи
Все
Динамо
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
3 : 0
29.08.2024
ЧФР Клуж

Динамо - ЧФР Клуж: онлайн-трансляция 09 ноября 2024

Динамо
09.11.2024, суббота, 00:00
Румыния. Лига I, 16 тур
- : -
Не начался
ЧФР Клуж
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Динамо - ЧФР Клуж
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
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Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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