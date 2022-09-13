Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Динамо
Ботошани
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул

Динамо - Ботошани: обзор матча 27 сентября 2024

Динамо
27.09.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 11 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ботошани
28' А. Селмани
71' D. Politic
77' L. Fülöp
85' E. Florescu (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Ботошани
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Eduard Pap
Вторая желтая
Раул Опруц
90' +6
89'
Замена
Патрисио Матрикарди ️️️️➡️️ Michael Pavlović
Желтая карточка
Patrick Olsen
86'
Замена
Adrian Caragea ️️️️➡️️ Георгий Миланов
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 2:2! E. Florescu
Желтая карточка
Эдди Гнаоре
83'
Желтая карточка
Adnan Golubović
82'
77'
ГОЛ! 2:1! Lóránd Fülöp
Пас отдал S. Bodisteanu
72'
Замена
Juan Kaprof ️️️️➡️️ Enzo López
72'
Замена
Lóránd Fülöp ️️️️➡️️ Эрвин Онженда
ГОЛ! 2:0! Dennis Politic
Пас отдал A. Bani
71'
66'
Замена
S. Bodisteanu ️️️️➡️️ Ștefan Pănoiu
66'
Замена
E. Florescu ️️️️➡️️ J. Mouaddib
Замена
Cristian Costin ️️️️➡️️ Maxime Sivis
64'
Замена
A. Bani ️️️️➡️️ Альберто Соро
64'
Замена
Iulius Marginean ️️️️➡️️ Кэтэлин Кыржан
57'
Желтая карточка
Раул Опруц
54'
Замена
Dennis Politic ️️️️➡️️ Астрит Селмани
46'
Желтая карточка
Астрит Селмани
30'
ГОЛ! 1:0! Астрит Селмани
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
6
Cristian Licsandru
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
18
Альберто Соро
ПВ
9
Астрит Селмани
ЦФ
27
Maxime Sivis
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Ботошани
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
83
Aldaír Ferreira
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
26
Эрвин Онженда
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
64
J. Mouaddib
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Динамо
16
Alexandru Stoian
ВР
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
7
Dennis Politic
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
22
A. Bani
ЦП
21
P. Neagu
ЦФ
Ботошани
13
Alin Ciobanu
ВР
2
Alejandro Díez Salomón
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
8
E. Florescu
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
7
S. Bodisteanu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
2-5-1-2
1
3
Опруц
23
10
Кыржан
8
Гнаоре
17
Миланов
33
6
18
Соро
27
9
Селмани
1-4-5
4
12
17
22
83
94
44
64
30
9
27
98
98
27
10
Кыржан
90
90
10
Кыржан
9
Селмани
7
7
9
Селмани
17
Миланов
24
24
17
Миланов
18
Соро
22
22
18
Соро
5
Матрикарди
5
Матрикарди
26
Онженда
80
80
26
Онженда
64
8
8
64
9
10
10
9
3
3
17
7
7
17
Остались в запасе
Динамо
Ботошани
16
Alexandru Stoian
ВР
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
30
Raul Rotund
ЦП
21
P. Neagu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
13
Alin Ciobanu
ВР
2
Alejandro Díez Salomón
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
32
Alin Şeroni
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
16
Alexandru Stoian
ВР
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
30
Raul Rotund
ЦП
21
P. Neagu
ЦФ
Остались в запасе
13
Alin Ciobanu
ВР
2
Alejandro Díez Salomón
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
32
Alin Şeroni
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Динамо - Ботошани
5
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
10
Офсайды
3
1
Количество передач
432
457
Сейвы
2
0
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sorin Dan Vadana, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+