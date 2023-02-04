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Оцелул
Динамо
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
3
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
1
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
3
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
1
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
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Оцелул
Динамо
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Рапид
0 : 0
28.09.2024
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Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
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Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
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Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
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Униря Слобозия
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1 : 0
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24.08.2024
Университатя

Оцелул - Динамо: обзор матча 20 сентября 2024

Оцелул
20.09.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 10 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо
23' F. Maciel
18' А. Селмани (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оцелул - Динамо
Матч завершен
90'
Замена
Dennis Politic ️️️️➡️️ Астрит Селмани
Замена
R. Tanasa ️️️️➡️️ Frédéric Maciel
87'
82'
Замена
Raul Rotund ️️️️➡️️ Iulius Marginean
Замена
Neluț Roşu ️️️️➡️️ Teles
69'
Замена
Mihai Adascalitei ️️️️➡️️ Jonathan Cissé
69'
63'
Замена
Cristian Costin ️️️️➡️️ Maxime Sivis
63'
Замена
Adrian Caragea ️️️️➡️️ Альберто Соро
63'
Замена
Раул Опруц ️️️️➡️️ Costin Amzăr
ГОЛ! 1:1! Frédéric Maciel
23'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Астрит Селмани
Желтая карточка
Iustin Popescu
17'
Замена
Miguel Silva ️️️️➡️️ J. Tomasevic
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
32
Iustin Popescu
ВР
6
Jonathan Cissé
ЦЗ
27
David Maftei
ЦЗ
66
Жоау Ламейра
ОП
31
D. Zivulic
ЦП
21
Teles
ЦП
30
J. Cisotti (pen.)
(К) ЦП
7
Frédéric Maciel
ЦФ
11
A. Pop
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
6
Cristian Licsandru
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
18
Альберто Соро
ПВ
27
Maxime Sivis
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Оцелул
12
Maksym Kovalov
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
19
Максим Кожокару
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
17
R. Tanasa
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
33
Vasilije Đurić
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
16
Alexandru Stoian
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
7
Dennis Politic
ЦП
2-1-3-4
32
6
27
66
Ламейра
31
21
30
7
22
9
11
2-5-1-2
1
23
31
6
90
17
Миланов
33
10
Кыржан
18
Соро
9
Селмани
27
6
26
26
6
22
28
28
22
7
17
17
7
21
20
20
21
31
3
Опруц
3
Опруц
31
27
98
98
27
18
Соро
24
24
18
Соро
90
30
30
90
9
Селмани
7
7
9
Селмани
Остались в запасе
Оцелул
Динамо
12
Maksym Kovalov
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
19
Максим Кожокару
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
33
Vasilije Đurić
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
73
Alexandru Roșca
ВР
16
Alexandru Stoian
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
12
Maksym Kovalov
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
19
Максим Кожокару
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
33
Vasilije Đurić
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
16
Alexandru Stoian
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Оцелул - Динамо
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
15
Офсайды
1
0
Количество передач
376
345
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
71
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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