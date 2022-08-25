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Динамо
Университатя
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
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1 : 1
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Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
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Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
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Университатя Клуж
1 : 0
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2 : 1
24.08.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
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2 : 0
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24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу

Динамо - Университатя: обзор матча 24 августа 2024

Динамо
24.08.2024, суббота, 22:00
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 1
Матч завершен
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Университатя
1' A. Bani
42' Э. Гнаоре
44' E. Koljić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Университатя
Матч завершен
Желтая карточка
Cristian Costin
90' +6
Желтая карточка
Adnan Golubović
90' +4
Желтая карточка
Iulius Marginean
88'
87'
Желтая карточка
Lyes Houri
Желтая карточка
Cristian Licsandru
87'
Замена
Iulius Marginean ️️️️➡️️ Астрит Селмани
85'
Вторая желтая
Josué Homawoo
82'
Желтая карточка
Josué Homawoo
80'
Замена
Răzvan Patriche ️️️️➡️️ Георгий Миланов
76'
Замена
Cristian Licsandru ️️️️➡️️ A. Bani
76'
71'
Замена
Андрей Иван ️️️️➡️️ Ștefan Vlădoiu
71'
Замена
Ștefan Baiaram ️️️️➡️️ Stefan Bana
65'
Желтая карточка
Ștefan Vlădoiu
Замена
Cristian Costin ️️️️➡️️ Кэтэлин Кыржан
61'
Красная карточка
Maxime Sivis
58'
Желтая карточка
Раул Опруц
49'
49'
Замена
Lyes Houri ️️️️➡️️ Анзор Меквабишвили
44'
ГОЛ! 2:1! Elvir Koljić
ГОЛ! 2:0! Эдди Гнаоре
Пас отдал Hakim Abdallah
42'
13'
Замена
Carlos Mora ️️️️➡️️ Луис Парадела
ГОЛ! 1:0! A. Bani
Пас отдал Астрит Селмани
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
(К) ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
27
Maxime Sivis
ЦФ
19
Hakim Abdallah
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
22
A. Bani
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К) ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
31
Stefan Bana
ЦП
8
Takuto Oshima
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
7
Луис Парадела
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
77
Andrei Florescu
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
18
Альберто Соро
ПВ
Университатя
33
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
17
Carlos Mora
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
3-3-4
1
3
Опруц
4
Боатенг
28
8
Гнаоре
17
Миланов
10
Кыржан
27
22
9
Селмани
19
3-1-3-3
21
3
Мальдонадо
26
Зайков
11
Банку
5
Меквабишвили
31
8
28
Митрица
7
Парадела
19
2
17
Миланов
23
23
17
Миланов
10
Кыржан
98
98
10
Кыржан
22
6
6
22
9
Селмани
90
90
9
Селмани
31
10
10
31
7
Парадела
17
17
7
Парадела
5
Меквабишвили
14
14
5
Меквабишвили
2
9
Иван
9
Иван
2
Остались в запасе
Динамо
Университатя
73
Alexandru Roșca
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
77
Andrei Florescu
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
18
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
33
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
77
Andrei Florescu
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
18
Альберто Соро
ПВ
Остались в запасе
33
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Динамо - Университатя
6
2
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
18
17
Количество передач
291
498
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
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Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу (Фэгэраш)
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
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Румыния. Лига I, 11 тур
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- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
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- : -
30.09.2024
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Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
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- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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