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Динамо
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
30 марта 2016, 21:47
5
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
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1 : 0
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Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
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0 : 0
23.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
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Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
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6 : 2
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1 : 2
23.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
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Динамо
1 : 0
13.09.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
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Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя

Политехника Яссы - Динамо: обзор матча 12 августа 2024

Политехника Яссы
12.08.2024, понедельник, 22:00
Румыния. Лига I, 5 тур
2 : 2
Матч завершен
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Динамо
13' М. Бордеяну
45+4' N. Samayoa
3' А. Селмани (П)
57' Т. Тодороски (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Политехника Яссы - Динамо
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
A. Bani
Желтая карточка
Михай Бордеяну
90' +5
Замена
Rareș Sebastian Ispas ️️️️➡️️ Давид Атанаскоски
87'
Замена
S. Harrison ️️️️➡️️ Флориан Камбери
87'
77'
Желтая карточка
Josué Homawoo
Замена
Ștefan Stefanovici ️️️️➡️️ Andrei Gheorghita
63'
63'
Замена
Cristian Costin ️️️️➡️️ Maxime Sivis
Замена
Валентин Джордже ️️️️➡️️ Tailson
63'
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:2! Тодор Тодороски
ГОЛ! 2:1! Nicolás Samayoa
Пас отдал Alin Roman
45' +4
31'
Замена
A. Bani ️️️️➡️️ Dennis Politic
20'
Желтая карточка
Раул Опруц
ГОЛ! 1:1! Михай Бордеяну
13'
11'
Замена
P. Neagu ️️️️➡️️ Hakim Abdallah
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Астрит Селмани
Желтая карточка
Nicolás Samayoa
1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
88
Хесус Фернандес
ВР
33
Давид Атанаскоски
ЛЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
4
Cláudio Silva
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
5
Самуэль Гуэ
ОП
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Alin Roman
(К) ЦП
80
Andrei Gheorghita
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
99
Tailson
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Dennis Politic
(К) ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
27
Maxime Sivis
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
19
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Политехника Яссы
12
Toma Niga
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
8
Luca Mihai
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
14
Robert Mišković
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЛВ
70
Дэвид Попа
ПВ
9
S. Harrison
ЦФ
7
Goncalo Teixeira
ЦФ
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
77
Andrei Florescu
ЦП
22
A. Bani
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
21
P. Neagu
ЦФ
4-1-2-3
88
Хесус Фернандес
33
Атанаскоски
3
4
30
Тодороски
5
Гуэ
37
Бордеяну
10
99
22
Камбери
80
3-4-3
1
4
Боатенг
28
3
Опруц
8
Гнаоре
7
20
10
Кыржан
19
9
Селмани
27
33
Атанаскоски
27
27
33
Атанаскоски
80
20
20
80
99
11
Джордже
11
Джордже
99
22
Камбери
9
9
22
Камбери
7
22
22
7
27
98
98
27
19
21
21
19
Остались в запасе
Политехника Яссы
Динамо
12
Toma Niga
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
8
Luca Mihai
ЦП
14
Robert Mišković
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЛВ
70
Дэвид Попа
ПВ
7
Goncalo Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
73
Alexandru Roșca
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
77
Andrei Florescu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
12
Toma Niga
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
8
Luca Mihai
ЦП
14
Robert Mišković
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЛВ
70
Дэвид Попа
ПВ
7
Goncalo Teixeira
ЦФ
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
77
Andrei Florescu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Политехника Яссы - Динамо
2
3
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
245
492
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Stadionul Emil Alexandrescu, Iasi
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
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