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Динамо
Глория Бузэу
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
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Динамо
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Глория Бузэу
0 : 2
26.08.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу

Динамо - Глория Бузэу: обзор матча 02 августа 2024

Динамо
02.08.2024, пятница, 22:00
Румыния. Лига I, 4 тур
4 : 1
Матч завершен
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Глория Бузэу
11' D. Politic
27' Р. Опруц
80' А. Селмани
84' D. Politic
54' К. Боатенг (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Глория Бузэу
Матч завершен
Замена
Antonio Alexandru Bordușanu ️️️️➡️️ Георгий Миланов
85'
Замена
Costin Amzăr ️️️️➡️️ Dennis Politic
85'
ГОЛ! 4:1! Dennis Politic
Пас отдал A. Bani
84'
81'
Замена
Ion Gheorghe ️️️️➡️️ Rassambek Akhmatov
81'
Замена
Шейк Траоре ️️️️➡️️ Diego
ГОЛ! 3:1! Астрит Селмани
Пас отдал Кеннеди Боатенг
80'
Замена
P. Neagu ️️️️➡️️ Hakim Abdallah
75'
Замена
Cristian Costin ️️️️➡️️ Maxime Sivis
75'
Желтая карточка
Кеннеди Боатенг
74'
68'
Замена
Константин Будеску ️️️️➡️️ Alexandru Ișfan
Замена
A. Bani ️️️️➡️️ Кэтэлин Кыржан
58'
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:1! Кеннеди Боатенг
46'
Замена
Alexandru Stan ️️️️➡️️ Vlad Prejmerean
46'
Замена
Cristian Dumitru ️️️️➡️️ Dragoș Tescan
45'
Желтая карточка
Дарио Канаджижа
ГОЛ! 2:0! Раул Опруц
Пас отдал Hakim Abdallah
27'
ГОЛ! 1:0! Dennis Politic
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
7
Dennis Politic
(К) ЦП
19
Hakim Abdallah
ЦФ
27
Maxime Sivis
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Глория Бузэу
12
Alexandru Greab
ВР
18
Robert Salceanu
(К) ЦЗ
21
Alin Dobrosavlevici
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
30
Alexandru Ișfan
ЦП
66
Rassambek Akhmatov
ЦП
23
Vlad Prejmerean
ЦП
9
Ricardo Matos
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
11
Dragoș Tescan
ЦФ
87
Diego
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
22
A. Bani
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
21
P. Neagu
ЦФ
Глория Бузэу
39
Дориан Райлеан
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
99
Cosmin Gladun
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
10
Константин Будеску
АП
8
Daniel Benzar
ЦФ
19
Alexandru Stan
ЦФ
88
Ion Gheorghe
ЦФ
7
Cristian Dumitru
ЦФ
3-4-3
1
3
Опруц
4
Боатенг
28
10
Кыржан
17
Миланов
7
8
Гнаоре
9
Селмани
27
19
3-5-2
12
18
21
5
30
23
9
27
Канаджижа
66
87
11
7
31
31
7
27
98
98
27
17
Миланов
20
20
17
Миланов
10
Кыржан
22
22
10
Кыржан
19
21
21
19
87
93
Траоре
93
Траоре
87
30
10
Будеску
10
Будеску
30
23
19
19
23
66
88
88
66
11
7
7
11
Остались в запасе
Динамо
Глория Бузэу
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
39
Дориан Райлеан
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
99
Cosmin Gladun
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
8
Daniel Benzar
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
99
Cosmin Gladun
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
8
Daniel Benzar
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Статистика матча Динамо - Глория Бузэу
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
499
273
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Szabolcs Kovacs, Romania
Стадион:
Stadionul Arcul de Triumf, Bucharest
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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