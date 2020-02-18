Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Динамо
Петролул
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо
Петролул
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул

Динамо - Петролул: обзор матча 21 июля 2024

Динамо
21.07.2024, воскресенье, 22:00
Румыния. Лига I, 2 тур
4 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Петролул
12' H. Abdallah
41' К. Кыржан
61' А. Селмани
86' D. Politic (П)
82' V. Țicu
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Петролул
Матч завершен
Замена
Maxime Sivis ️️️️➡️️ Cristian Costin
87'
ГОЛ с пенальти! 4:1! Dennis Politic
86'
84'
Желтая карточка
Tidiane Keita
82'
ГОЛ! 3:1! Valentin Țicu
Пас отдал Сержу Ханка
Замена
Costin Amzăr ️️️️➡️️ Раул Опруц
77'
Замена
Antonio Alexandru Bordușanu ️️️️➡️️ Кэтэлин Кыржан
77'
ГОЛ! 3:0! Астрит Селмани
Пас отдал Георгий Миланов
61'
61'
Замена
Сержу Ханка ️️️️➡️️ Lucian Dumitriu
Желтая карточка
Астрит Селмани
56'
51'
Замена
Mihnea Radulescu ️️️️➡️️ Альбин Бериша
46'
Замена
T. Jyry ️️️️➡️️ Alexandru Mateiu
ГОЛ! 2:0! Кэтэлин Кыржан
Пас отдал Астрит Селмани
41'
Желтая карточка
Dennis Politic
34'
22'
Желтая карточка
Ricardinho
ГОЛ! 1:0! Hakim Abdallah
Пас отдал Астрит Селмани
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Dennis Politic
(К) ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
19
Hakim Abdallah
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Valentin Țicu
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
10
Mario Bratu
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
7
G. Grozav
(К) ЦФ
9
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Динамо
31
Costin Amzăr
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
27
Maxime Sivis
ЦФ
Петролул
22
Denis Radu
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
30
Alexandru Ișfan
ЦП
6
T. Jyry
ЦФ
99
Raul Bucur
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
3-5-2
1
3
Опруц
4
Боатенг
28
98
8
Гнаоре
7
17
Миланов
10
Кыржан
9
Селмани
19
4-3-3
38
Зима
5
4
2
24
10
44
23
9
Бериша
7
8
3
Опруц
31
31
3
Опруц
10
Кыржан
20
20
10
Кыржан
98
27
27
98
44
20
Ханка
20
Ханка
44
9
Бериша
17
17
9
Бериша
8
6
6
8
Остались в запасе
Динамо
Петролул
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
29
Alexandru Irimia
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
22
Denis Radu
ЦЗ
30
Alexandru Ișfan
ЦП
99
Raul Bucur
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
29
Alexandru Irimia
ЦП
Остались в запасе
22
Denis Radu
ЦЗ
30
Alexandru Ișfan
ЦП
99
Raul Bucur
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Динамо - Петролул
2
2
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
423
339
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Gaman, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+