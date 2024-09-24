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Депортиво Лос Чанкас
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 12 тур
Спорт Уанкайо
3 : 1
24.09.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 12 тур
Депортиво Гарсиласо
1 : 0
22.09.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 11 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 1
19.09.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 11 тур
Спортинг Кристал
1 : 0
17.09.2024
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 10 тур
Мельгар
2 : 0
15.09.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 12 тур
Спорт Уанкайо
3 : 1
24.09.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 11 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 1
19.09.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 10 тур
Мельгар
2 : 0
15.09.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 9 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
24.08.2024
Альянса
Перу. Лига 1, 8 тур
Атлетико Грау
1 : 1
21.08.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 12 тур
Депортиво Гарсиласо
1 : 0
22.09.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 11 тур
Спортинг Кристал
1 : 0
17.09.2024
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 10 тур
Депортиво Гарсиласо
1 : 0
13.09.2024
АДТ
Перу. Лига 1, 9 тур
Комерсиантес Унидос
2 : 1
25.08.2024
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 8 тур
Депортиво Гарсиласо
3 : 1
21.08.2024
Унион Комерсио
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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Гарсиласо
Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Гарсиласо: онлайн-трансляция 29 сентября 2024
Депортиво Лос Чанкас
29.09.2024, воскресенье, 21:15
Перу. Лига 1, 13 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.93
Х
3.4
П2
3.75
Реклама, 18+
Депортиво Гарсиласо
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Гарсиласо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Перу. Лига 1
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Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 13 тур
Сьенсиано
1 : 2
29.09.2024
Куско
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса
1 : 1
29.09.2024
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
- : -
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
29.09.2024
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 13 тур
Карлос Маннуччи
- : -
29.09.2024
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 13 тур
Сьенсиано
1 : 2
29.09.2024
Куско
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса
1 : 1
29.09.2024
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
- : -
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
29.09.2024
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 13 тур
Карлос Маннуччи
- : -
29.09.2024
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 13 тур
Комерсиантес Унидос
- : -
29.09.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Атлетико Грау
- : -
30.09.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Унион Комерсио
- : -
17.10.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Куско
- : -
17.10.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
- : -
18.10.2024
Атлетико Грау
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