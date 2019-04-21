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Ягеллония
Паневежис
«Аякс» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
«Ягеллония» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:35
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
1 августа, 09:10
1
Жамалетдинов забил первый гол за «Лех» 
21 апреля 2019, 00:53
0
«Аякс» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
«Ягеллония» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:35
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
1 августа, 09:10
1
Жамалетдинов забил первый гол за «Лех» 
21 апреля 2019, 00:53
0
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Ягеллония
Паневежис
Литва. А-Лига, 25 тур
Шауляй
2 : 1
26.09.2024
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Польша. Экстракласа, 4 тур
Мотор Люблин
0 : 2
25.09.2024
Ягеллония
Литва. А-Лига, 22 тур
Хегельманн
2 : 2
22.09.2024
Паневежис
Польша. Экстракласа, 9 тур
Ягеллония
3 : 2
21.09.2024
Лехия
Литва. А-Лига, 30 тур
Банга
2 : 3
15.09.2024
Паневежис
Польша. Экстракласа, 4 тур
Мотор Люблин
0 : 2
25.09.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 9 тур
Ягеллония
3 : 2
21.09.2024
Лехия
Польша. Экстракласа, 8 тур
Лех
5 : 0
14.09.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 7 тур
Ягеллония
1 : 0
01.09.2024
Видзев
Лига Европы, 4 раунд
Аякс
3 : 0
29.08.2024
Ягеллония
Литва. А-Лига, 25 тур
Шауляй
2 : 1
26.09.2024
Паневежис
Литва. А-Лига, 22 тур
Хегельманн
2 : 2
22.09.2024
Паневежис
Литва. А-Лига, 30 тур
Банга
2 : 3
15.09.2024
Паневежис
Литва. А-Лига, 29 тур
Паневежис
0 : 0
01.09.2024
Судува
Лига конференций, 4 раунд
ТНС
0 : 0
29.08.2024
Паневежис

Ягеллония - Паневежис: обзор матча 31 июля 2024

Ягеллония
31.07.2024, среда, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 4 : 0
Матч завершен
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Паневежис
12' А. Пулулу (П)
69' А. Пулулу (П)
84' М. Бенета (АГ)
88' С. Гуссиас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Ягеллония - Паневежис
Матч завершен
88'
ГОЛ! 3:1! Сиверт Гуссиас
ГОЛ в свои ворота! 3:0! Маркас Бенета
84'
78'
Замена
Malcolm Cacutalua ️️️️➡️️ Каспарс Дубра
Замена
Jakub Lewicki ️️️️➡️️ Жоау Моутинью
72'
Замена
Miguel Villar Miki ️️️️➡️️ Кристоффер Хансен
72'
70'
Замена
Сиверт Гуссиас ️️️️➡️️ Ноэль Мбо
70'
Замена
Маркас Бенета ️️️️➡️️ Роберт Мазань
69'
Желтая карточка
Каспарс Дубра
ГОЛ с пенальти! 2:0! Афимико Пулулу
69'
62'
Замена
Федерико Паласиос ️️️️➡️️ L. De Vega Lima
62'
Замена
Jeffrey Sarpong ️️️️➡️️ Эрнестас Велюлис
Замена
Душан Стойинович ️️️️➡️️ Михал Сачек
61'
Замена
Орельен Нгуямба ️️️️➡️️ Тарас Романчук
61'
Замена
Нене ️️️️➡️️ Хесус Имас
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Афимико Пулулу
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Sławomir Abramowicz
ВР
44
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
6
Тарас Романчук
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
16
Михал Сачек
ЦП
11
Dominik Marczuk
ЦП
11
Хесус Имас
АП
10
Афимико Пулулу
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
17
Adrián Diéguez
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
32
Rokas Rasimavicius
ЦЗ
72
Роберт Мазань
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
10
L. De Vega Lima
ЦП
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
36
Ноэль Мбо
ЦФ
20
Jovan Čađenović
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
4
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
39
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
8
Нене
ЦП
9
Lamine Diaby-Fadiga
ЦФ
20
Miguel Villar Miki
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Паневежис
13
Daniel Bukel
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
17
Nojus Luksys
ЦП
25
Domantas Vaicekauskas
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
22
Emil Tîmbur
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-1-3-3-1
50
44
Моутинью
72
6
Романчук
14
16
Сачек
11
99
Хансен
11
Имас
10
Пулулу
17
4-1-2-3
1
Черняускас
4
Дубра
32
72
Мазань
2
Климавичус
5
Горобсов
10
7
Велюлис
21
Дьен
20
36
Мбо
16
Сачек
3
Стойинович
3
Стойинович
16
Сачек
44
Моутинью
36
36
44
Моутинью
6
Романчук
39
Нгуямба
39
Нгуямба
6
Романчук
11
Имас
8
Нене
8
Нене
11
Имас
99
Хансен
20
20
99
Хансен
72
Мазань
29
Бенета
29
Бенета
72
Мазань
4
Дубра
15
15
4
Дубра
10
31
Паласиос
31
Паласиос
10
7
Велюлис
23
23
7
Велюлис
36
Мбо
28
Гуссиас
28
Гуссиас
36
Мбо
Остались в запасе
Ягеллония
Паневежис
1
Макс Стриек
ВР
4
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
77
Wojciech Łaski
ЦП
9
Lamine Diaby-Fadiga
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
13
Daniel Bukel
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
17
Nojus Luksys
ЦП
25
Domantas Vaicekauskas
ЦП
22
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
4
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
77
Wojciech Łaski
ЦП
9
Lamine Diaby-Fadiga
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Остались в запасе
13
Daniel Bukel
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
17
Nojus Luksys
ЦП
25
Domantas Vaicekauskas
ЦП
22
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Джино Леттьери
Статистика матча Ягеллония - Паневежис
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Vassilis Fotias, Greece
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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- : -
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Селтик
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Зальцбург
- : -
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Брест
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Штутгарт
- : -
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Спарта
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