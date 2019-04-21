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Паневежис
Ягеллония
«Аякс» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
«Ягеллония» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:35
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
1 августа, 09:10
1
Жамалетдинов забил первый гол за «Лех» 
21 апреля 2019, 00:53
0
«Аякс» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
«Ягеллония» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:35
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
1 августа, 09:10
1
Жамалетдинов забил первый гол за «Лех» 
21 апреля 2019, 00:53
0
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Паневежис
Ягеллония
Литва. А-Лига, 25 тур
Шауляй
2 : 1
26.09.2024
Паневежис
Польша. Экстракласа, 4 тур
Мотор Люблин
0 : 2
25.09.2024
Ягеллония
Литва. А-Лига, 22 тур
Хегельманн
2 : 2
22.09.2024
Паневежис
Польша. Экстракласа, 9 тур
Ягеллония
3 : 2
21.09.2024
Лехия
Литва. А-Лига, 30 тур
Банга
2 : 3
15.09.2024
Паневежис
Литва. А-Лига, 25 тур
Шауляй
2 : 1
26.09.2024
Паневежис
Литва. А-Лига, 22 тур
Хегельманн
2 : 2
22.09.2024
Паневежис
Литва. А-Лига, 30 тур
Банга
2 : 3
15.09.2024
Паневежис
Литва. А-Лига, 29 тур
Паневежис
0 : 0
01.09.2024
Судува
Лига конференций, 4 раунд
ТНС
0 : 0
29.08.2024
Паневежис
Польша. Экстракласа, 4 тур
Мотор Люблин
0 : 2
25.09.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 9 тур
Ягеллония
3 : 2
21.09.2024
Лехия
Польша. Экстракласа, 8 тур
Лех
5 : 0
14.09.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 7 тур
Ягеллония
1 : 0
01.09.2024
Видзев
Лига Европы, 4 раунд
Аякс
3 : 0
29.08.2024
Ягеллония

Паневежис - Ягеллония: обзор матча 23 июля 2024

Паневежис
23.07.2024, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 4
Ответный матч – 1 : 3
Матч завершен
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Ягеллония
15' Х. Имас
28' Х. Имас
29' Х. Имас
80' К. Хансен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Паневежис - Ягеллония
Матч завершен
85'
Замена
Орельен Нгуямба ️️️️➡️️ Жоау Моутинью
85'
Замена
Wojciech Łaski ️️️️➡️️ Кристоффер Хансен
Замена
Маркас Бенета ️️️️➡️️ Рокас Расимавичюс
84'
83'
Желтая карточка
Жоау Моутинью
80'
ГОЛ! 0:4! Кристоффер Хансен
Пас отдал Михал Сачек
77'
Замена
Lamine Diaby-Fadiga ️️️️➡️️ Афимико Пулулу
Замена
Jeffrey Sarpong ️️️️➡️️ Эрнестас Велюлис
75'
66'
Замена
Jarosław Kubicki ️️️️➡️️ Нене
Замена
Ноэль Мбо ️️️️➡️️ Сиверт Гуссиас
46'
Замена
Шейху Дьен ️️️️➡️️ Федерико Паласиос
46'
Желтая карточка
Сиверт Гуссиас
39'
29'
ГОЛ! 0:3! Хесус Имас
Пас отдал Афимико Пулулу
28'
ГОЛ! 0:2! Хесус Имас
Пас отдал Михал Сачек
15'
ГОЛ! 0:1! Хесус Имас
Пас отдал Кристоффер Хансен
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Паневежис
10
L. De Vega Lima
ЦП
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
72
Роберт Мазань
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
20
Jovan Čađenović
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
22
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Ягеллония
50
Sławomir Abramowicz
ВР
44
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
6
Тарас Романчук
ОП
11
Dominik Marczuk
ЦП
8
Нене
ЦП
16
Михал Сачек
ЦП
10
Афимико Пулулу
ЛВ
11
Хесус Имас
ЦФ
17
Adrián Diéguez
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Паневежис
97
E. Kloniunas
ЦЗ
1
Витаутас Черняускас
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
36
Ноэль Мбо
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
4
Jetmir Haliti
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
39
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
9
Lamine Diaby-Fadiga
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
4-1-2-1-3
2
Климавичус
4
Дубра
72
Мазань
32
Расимавичюс
5
Горобсов
10
7
Велюлис
31
Паласиос
22
28
Гуссиас
20
2-1-3-1-3
50
72
44
Моутинью
6
Романчук
11
8
Нене
16
Сачек
10
Пулулу
99
Хансен
17
11
Имас
32
Расимавичюс
29
Бенета
29
Бенета
32
Расимавичюс
28
Гуссиас
36
Мбо
36
Мбо
28
Гуссиас
31
Паласиос
21
Дьен
21
Дьен
31
Паласиос
7
Велюлис
23
23
7
Велюлис
44
Моутинью
39
Нгуямба
39
Нгуямба
44
Моутинью
99
Хансен
77
77
99
Хансен
8
Нене
14
14
8
Нене
10
Пулулу
9
9
10
Пулулу
Остались в запасе
Паневежис
Ягеллония
97
E. Kloniunas
ЦЗ
1
Витаутас Черняускас
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
Главный тренер
Джино Леттьери
1
Макс Стриек
ВР
4
Jetmir Haliti
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
97
E. Kloniunas
ЦЗ
1
Витаутас Черняускас
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
4
Jetmir Haliti
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Паневежис - Ягеллония
1
1
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Главный судья:
Novak Simovic, Serbia
Стадион:
Aukštaitija Stadium, Panevezys
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Штутгарт
- : -
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Спарта
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