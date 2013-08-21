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0
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26 сентября, 20:50
0
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ФКСБ
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Петролул
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Ботошани
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ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
Брага
2 : 1
26.09.2024
Маккаби
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
Лига Европы, 4 раунд
Маккаби
3 : 0
22.08.2024
ТСЦ Бачка Топола
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 0
15.08.2024
Паневежис
Лига Европы, 3 раунд
Паневежис
1 : 2
06.08.2024
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ФКСБ
4 : 1
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РФШ
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ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
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01.09.2024
УТА Арад

Маккаби - ФКСБ: обзор матча 31 июля 2024

Маккаби
31.07.2024, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Матч завершен
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ФКСБ
90' W. Baeten
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Маккаби - ФКСБ
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Siyabonga Ngezana
Желтая карточка
Tyrese Asante
90' +3
90'
ГОЛ! 0:1! W. Baeten
Пас отдал Даниэль Попа
82'
Желтая карточка
Джойским Дава
Замена
Йонас Маледе ️️️️➡️️ Эран Захави
77'
75'
Замена
Даниэль Попа ️️️️➡️️ Давид Микулеску
Замена
Матан Балтакса ️️️️➡️️ Идан Начмиас
71'
63'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Дариус Олару
Желтая карточка
Гавриэль Каничовски
62'
50'
Желтая карточка
Luis Phelipe
Замена
Сагив Йехезкель ️️️️➡️️ Дан Битон
46'
46'
Замена
Luis Phelipe ️️️️➡️️ Мариуш Стефанеску
46'
Замена
W. Baeten ️️️️➡️️ Александру Балутэ
43'
Желтая карточка
Александру Балутэ
38'
Желтая карточка
Валентин Крецу
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
6
Tyrese Asante
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
27
Офир Давидзаде
ЦЗ
14
Йорис ван Овереем
ОП
10
Дан Битон
ЦП
42
Дор Перец
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
8
Адриан Сут
ОП
27
Дариус Олару
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
25
Александру Балутэ
ЦП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Маккаби
22
Ofek Melika
ВР
50
Roei Amedi
ВР
30
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
37
Roy Navi
ЦП
15
Йонас Маледе
ЦФ
29
Сагив Йехезкель
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
18
Малком Эджума
ОП
24
W. Baeten
ЦП
42
Baba Alhassan
ЦП
29
Александру Муси
АП
19
Даниэль Попа
ЦФ
30
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Мишпати
6
5
Начмиас
27
Давидзаде
13
Шломо
14
ван Овереем
10
Битон
42
Перец
16
Каничовски
7
Захави
20
3-2-3-2
32
Тарновану
33
Радунович
30
5
Дава
16
Ликсандру
8
Сут
27
Олару
2
Крецу
25
Балутэ
11
Микулеску
15
Стефанеску
5
Начмиас
30
Балтакса
30
Балтакса
5
Начмиас
7
Захави
15
Маледе
15
Маледе
7
Захави
10
Битон
29
Йехезкель
29
Йехезкель
10
Битон
25
Балутэ
24
24
25
Балутэ
27
Олару
42
42
27
Олару
11
Микулеску
19
Попа
19
Попа
11
Микулеску
15
Стефанеску
70
70
15
Стефанеску
Остались в запасе
Маккаби
ФКСБ
22
Ofek Melika
ВР
50
Roei Amedi
ВР
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
37
Roy Navi
ЦП
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
18
Малком Эджума
ОП
29
Александру Муси
АП
30
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
22
Ofek Melika
ВР
50
Roei Amedi
ВР
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
37
Roy Navi
ЦП
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
18
Малком Эджума
ОП
29
Александру Муси
АП
30
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Маккаби - ФКСБ
2
5
Желтые карточки
2
5
Информация о матче
Главный судья:
Jeremie Pignard, France
Стадион:
Божик Арена
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- : -
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Лига чемпионов, 2 тур
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- : -
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Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
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