Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ФКСБ
Маккаби
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Брага» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:28
0
«Брага» – «Маккаби»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:21
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Брага» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:28
0
«Брага» – «Маккаби»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:21
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
ЦСКА рассчитывает подписать израильского форварда
21 августа, 11:42
13
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
ФКСБ
Маккаби
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Лига Европы, 1 тур
Брага
2 : 1
26.09.2024
Маккаби
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
2 : 0
01.09.2024
УТА Арад
Лига Европы, 1 тур
Брага
2 : 1
26.09.2024
Маккаби
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
Лига Европы, 4 раунд
Маккаби
3 : 0
22.08.2024
ТСЦ Бачка Топола
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 0
15.08.2024
Паневежис
Лига Европы, 3 раунд
Паневежис
1 : 2
06.08.2024
Маккаби

ФКСБ - Маккаби: обзор матча 23 июля 2024

ФКСБ
23.07.2024, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Маккаби
76' Д. Дава
71' Д. Битон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол ФКСБ - Маккаби
Матч завершен
Желтая карточка
Александру Муси
90' +4
90' +3
Желтая карточка
Рой Мишпати
Замена
Александру Муси ️️️️➡️️ Александру Балутэ
85'
Замена
W. Baeten ️️️️➡️️ Мариуш Стефанеску
85'
ГОЛ! 1:1! Джойским Дава
Пас отдал Дариус Олару
76'
71'
ГОЛ! 0:1! Дан Битон
Желтая карточка
Джойским Дава
70'
66'
Замена
Дан Битон ️️️️➡️️ Эран Захави
66'
Замена
Матан Хозез ️️️️➡️️ Авишай Коэн
Замена
Малком Эджума ️️️️➡️️ Адриан Сут
65'
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Даниэль Попа
46'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Михай Ликсандру
46'
Желтая карточка
Михай Ликсандру
31'
29'
Желтая карточка
Идан Начмиас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
8
Адриан Сут
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
25
Александру Балутэ
ЦП
27
Дариус Олару
ЦП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
19
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
27
Офир Давидзаде
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
14
Йорис ван Овереем
ОП
42
Дор Перец
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
ФКСБ
24
W. Baeten
ЦП
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
18
Малком Эджума
ОП
42
Baba Alhassan
ЦП
29
Александру Муси
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
30
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Маккаби
30
Матан Балтакса
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Дан Битон
ЦП
45
Adir Cordoba
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Тарновану
33
Радунович
5
Дава
30
8
Сут
16
Ликсандру
2
Крецу
25
Балутэ
27
Олару
15
Стефанеску
19
Попа
4-1-1-1-2
90
Мишпати
2
Коэн
5
Начмиас
13
Шломо
27
Давидзаде
14
ван Овереем
42
Перец
16
Каничовски
7
Захави
20
15
Стефанеску
24
24
15
Стефанеску
8
Сут
18
Эджума
18
Эджума
8
Сут
16
Ликсандру
42
42
16
Ликсандру
25
Балутэ
29
Муси
29
Муси
25
Балутэ
19
Попа
11
Микулеску
11
Микулеску
19
Попа
7
Захави
10
Битон
10
Битон
7
Захави
2
Коэн
18
Хозез
18
Хозез
2
Коэн
Остались в запасе
ФКСБ
Маккаби
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
30
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
30
Матан Балтакса
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
45
Adir Cordoba
ЦП
15
Йонас Маледе
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
30
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Остались в запасе
30
Матан Балтакса
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
45
Adir Cordoba
ЦП
15
Йонас Маледе
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча ФКСБ - Маккаби
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Герго Богар
Стадион:
National Arena, Bucharest
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+