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Мидтьюлланд
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0
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25 сентября, 20:50
0
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2 : 2
28.09.2024
УЭ Санта-Колома
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Андорра. Примера Дивизио, 2 тур
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0 : 2
22.09.2024
УЭ Санта-Колома
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Андорра. Примера Дивизио, 1 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 1
15.09.2024
Санта-Колома
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
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1 : 3
01.09.2024
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3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд
Андорра. Примера Дивизио, 3 тур
Пас де ла Каза
2 : 2
28.09.2024
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 2 тур
Ордино
0 : 2
22.09.2024
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 1 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 1
15.09.2024
Санта-Колома
Лига конференций, 4 раунд
УЭ Санта-Колома
0 : 0
29.08.2024
Викингур
Лига конференций, 4 раунд
Викингур
5 : 0
22.08.2024
УЭ Санта-Колома
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Расписание матчей
Лига чемпионов
Мидтьюлланд - УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланд - УЭ Санта-Колома: обзор матча 31 июля 2024
Мидтьюлланд
31.07.2024, среда, 20:15
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 3 : 0
Матч завершен
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УЭ Санта-Колома
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Мидтьюлланд - УЭ Санта-Колома
Матч завершен
Замена
Джоэл Андерссон
️️️️➡️️
Жуниньо
76'
Желтая карточка
Адам Габриэль
61'
Замена
Андре Ремер
️️️️➡️️
Кристоффер Аскильдсен
55'
Замена
Арал Симсир
️️️️➡️️
Ола Брюнхильдсен
55'
Замена
Франкулину
️️️️➡️️
Эдвард Чилуфья
46'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
13
Адам Габриэль
ЦП
27
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
11
Дарио Осорио
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
УЭ Санта-Колома
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
5
Miguel López
ЦЗ
15
Pablo Pérez
ЦЗ
48
Chete
ЦЗ
27
Bilal El Bakkali
ЦП
6
Youssef El Ghazoui
ЦП
17
Adrián Gomes
ЦП
23
Franco de Jesús
ЦФ
8
A. Mohedano
(К)
ЦФ
11
Joaquinete
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Ousmane Diao
ЦЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
28
Андре Ремер
ОП
24
Оливер Серенсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
58
Арал Симсир
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
УЭ Санта-Колома
32
João Cabral
ВР
1
Juanpe Navarro
ВР
3
Marcos Blasco
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
10
Pablo Molina
ЦП
22
David Virgili Fernandez
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Víctor Tellado
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Лоссль
22
Серенсен
3
73
Жуниньо
21
Кастильо
17
Аскильдсен
13
Габриэль
27
Брюнхильдсен
11
Осорио
14
Чилуфья
18
Букса
3-3-3
13
5
15
48
27
6
17
11
8
23
73
Жуниньо
6
Андерссон
6
Андерссон
73
Жуниньо
17
Аскильдсен
28
Ремер
28
Ремер
17
Аскильдсен
27
Брюнхильдсен
58
Симсир
58
Симсир
27
Брюнхильдсен
14
Чилуфья
7
Франкулину
7
Франкулину
14
Чилуфья
Остались в запасе
Мидтьюлланд
УЭ Санта-Колома
31
Liam Selin
ВР
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Ousmane Diao
ЦЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
24
Оливер Серенсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
32
João Cabral
ВР
1
Juanpe Navarro
ВР
3
Marcos Blasco
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
10
Pablo Molina
ЦП
22
David Virgili Fernandez
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Víctor Tellado
ЦФ
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Ousmane Diao
ЦЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
24
Оливер Серенсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Остались в запасе
32
João Cabral
ВР
1
Juanpe Navarro
ВР
3
Marcos Blasco
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
10
Pablo Molina
ЦП
22
David Virgili Fernandez
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Víctor Tellado
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Мидтьюлланд - УЭ Санта-Колома
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
23
Офсайды
3
3
Количество передач
449
251
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
62
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Robert Hennessy, Ireland
Стадион:
МКХ Арена
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
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