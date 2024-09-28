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0 : 2
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2 : 2
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0 : 2
22.09.2024
УЭ Санта-Колома
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УЭ Санта-Колома
0 : 1
15.09.2024
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УЭ Санта-Колома
0 : 0
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Лига конференций, 4 раунд
Викингур
5 : 0
22.08.2024
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Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд
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Расписание матчей
Лига чемпионов
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланд
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланд: обзор матча 23 июля 2024
УЭ Санта-Колома
23.07.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Матч завершен
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Мидтьюлланд
12'
Франкулину
63'
А. Симсир
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланд
Матч завершен
74'
Замена
Эмилиано Мартинес
️️️️➡️️
Оливер Серенсен
Желтая карточка
Кристиан Гарсия
73'
Желтая карточка
A. Mohedano
70'
70'
Замена
Кристоффер Аскильдсен
️️️️➡️️
Арал Симсир
64'
Замена
Альхаджи Камара
️️️️➡️️
Франкулину
63'
ГОЛ! 0:2!
Арал Симсир
Пас отдал
Эдвард Чилуфья
46'
Замена
Эдвард Чилуфья
️️️️➡️️
Адам Букса
12'
ГОЛ! 0:1!
Франкулину
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УЭ Санта-Колома
4
Кристиан Гарсия
(К)
ЦЗ
48
Chete
ЦЗ
5
Miguel López
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
8
A. Mohedano
ЦФ
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
24
Оливер Серенсен
ЦП
13
Адам Габриэль
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
11
Дарио Осорио
ПВ
7
Франкулину
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
УЭ Санта-Колома
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
17
Adrián Gomes
ЦП
22
David Virgili Fernandez
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
28
Андре Ремер
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
3-1-1
4
Гарсия
48
5
7
8
2-1-2-2-2
16
Олафссон
22
Серенсен
55
Бак Йенсен
21
Кастильо
24
Серенсен
13
Габриэль
11
Осорио
58
Симсир
18
Букса
7
Франкулину
24
Серенсен
5
Мартинес
5
Мартинес
24
Серенсен
58
Симсир
17
Аскильдсен
17
Аскильдсен
58
Симсир
18
Букса
14
Чилуфья
14
Чилуфья
18
Букса
7
Франкулину
45
Камара
45
Камара
7
Франкулину
Остались в запасе
УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланд
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
17
Adrián Gomes
ЦП
22
David Virgili Fernandez
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
17
Adrián Gomes
ЦП
22
David Virgili Fernandez
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланд
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
331
412
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
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Информация о матче
Главный судья:
Abdulkadir Bitigen, Turkey
Стадион:
DEVK-Arena, Sant Julia de Loria
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- : -
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Штутгарт
- : -
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Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
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