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Спарта
Шэмрок Роверс
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Оздоев забил победный гол за ПАОК в матче отбора Лиги Европы
30 августа, 09:28
2
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Оздоев забил победный гол за ПАОК в матче отбора Лиги Европы
30 августа, 09:28
2
«Шэмрок Роверс» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:50
0
ПАОК разгромил «Шэмрок Роверс», Чалов не реализовал пенальти
22 августа, 22:30
2
«Ференцварош» Черчесова сыграет с клубом из Ирландии во втором раунде Лиги конференций
19 июля 2023, 22:00
1
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
0
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Спарта
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Шэмрок Роверс
0 : 3
27.09.2024
Сент Патрикс
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
Шэмрок Роверс
1 : 0
23.09.2024
Богемиан
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Ирландия. Премьер Дивизион, 31 тур
Дерри Сити
1 : 1
20.09.2024
Шэмрок Роверс
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Шэмрок Роверс
0 : 3
27.09.2024
Сент Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
Шэмрок Роверс
1 : 0
23.09.2024
Богемиан
Ирландия. Премьер Дивизион, 31 тур
Дерри Сити
1 : 1
20.09.2024
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
Голуэй Юнайтед
1 : 2
16.09.2024
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
13.09.2024
Слайго Роверс

Спарта - Шэмрок Роверс: обзор матча 30 июля 2024

Спарта
30.07.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
4 : 2
Первый матч – 2 : 0
Матч завершен
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Шэмрок Роверс
29' В. Олатунжи
41' М. Росс
48' А. Серенсен
71' И. Тучи
32' А. Грин
47' А. Грин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Спарта - Шэмрок Роверс
Матч завершен
Замена
Мартин Сухомель ️️️️➡️️ Томаш Виснер
84'
74'
Замена
Грэм Берк ️️️️➡️️ Арон Грин
ГОЛ! 4:2! Индрит Тучи
Пас отдал Эрмал Красники
71'
Замена
Ян Кухта ️️️️➡️️ Виктор Олатунжи
69'
Замена
Индрит Тучи ️️️️➡️️ Кристоф Данек
69'
63'
Замена
Маркус Поом ️️️️➡️️ Нил Фарруджа
63'
Замена
Джек Бирн ️️️️➡️️ Дилан Уоттс
63'
Замена
Дарра Бернс ️️️️➡️️ Trevor Clarke
Желтая карточка
Кристоф Данек
62'
Замена
Ярослав Зелены ️️️️➡️️ Асгер Серенсен
62'
Замена
Маркус Сольбаккен ️️️️➡️️ Казим Лячи
62'
ГОЛ! 3:2! Асгер Серенсен
Пас отдал Кристоф Данек
48'
47'
ГОЛ! 2:2! Арон Грин
Пас отдал Joshua Honohan
ГОЛ! 2:1! Матиас Росс
Пас отдал Казим Лячи
41'
38'
Желтая карточка
Дарра Ньюджент
32'
ГОЛ! 1:1! Арон Грин
Пас отдал Дилан Уоттс
ГОЛ! 1:0! Виктор Олатунжи
Пас отдал Иманол Гарсия де Альбенис
29'
26'
Желтая карточка
Дэн Клири
24'
Замена
Дэн Клири ️️️️➡️️ Шон Хор
Желтая карточка
Казим Лячи
18'
Желтая карточка
Лукаш Садилек
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
13
Кристоф Данек
АП
29
Эрмал Красники
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Шэмрок Роверс
1
Леон Полс
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
3
Шон Хор
ЦЗ
2
Joshua Honohan
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
15
Дарра Ньюджент
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
23
Нил Фарруджа
ЛВ
18
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
32
Матей Ринеш
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
25
Ян Кухта
ЦФ
Шэмрок Роверс
25
Lee Steacy
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
27
Cory O'Sullivan
ЦЗ
19
Маркус Поом
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
32
Cian Dillion
ЦП
21
Дарра Бернс
ПВ
10
Грэм Берк
ЦФ
34
Conan Noonan
ЦФ
4-2-3-1
1
Виндаль
3
Гарсия де Альбенис
28
Виснер
25
Серенсен
5
Росс
8
Павелка
20
Лячи
29
Красники
13
Данек
18
Садилек
7
Олатунжи
3-2-3-1-1
1
Полс
3
Хор
2
5
Грейс
4
Лопеш
9
Грин
15
Ньюджент
16
О'Нил
7
Уоттс
23
Фарруджа
18
28
Виснер
2
Сухомель
2
Сухомель
28
Виснер
25
Серенсен
30
Зелены
30
Зелены
25
Серенсен
20
Лячи
4
Сольбаккен
4
Сольбаккен
20
Лячи
13
Данек
11
Тучи
11
Тучи
13
Данек
7
Олатунжи
25
Кухта
25
Кухта
7
Олатунжи
3
Хор
6
Клири
6
Клири
3
Хор
23
Фарруджа
19
Поом
19
Поом
23
Фарруджа
7
Уоттс
29
Бирн
29
Бирн
7
Уоттс
18
21
Бернс
21
Бернс
18
9
Грин
10
Берк
10
Берк
9
Грин
Остались в запасе
Спарта
Шэмрок Роверс
24
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Матей Ринеш
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
Главный тренер
Ларс Фриис
25
Lee Steacy
ВР
27
Cory O'Sullivan
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
32
Cian Dillion
ЦП
34
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Матей Ринеш
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
Остались в запасе
25
Lee Steacy
ВР
27
Cory O'Sullivan
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
32
Cian Dillion
ЦП
34
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Спарта - Шэмрок Роверс
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
epet ARENA, Prague
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Янг Бойз
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Байер
- : -
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Милан
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Боруссия Д
- : -
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Селтик
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Зальцбург
- : -
01.10.2024
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