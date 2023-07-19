Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Шэмрок Роверс
Спарта
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Оздоев забил победный гол за ПАОК в матче отбора Лиги Европы
30 августа, 09:28
2
Оздоев забил победный гол за ПАОК в матче отбора Лиги Европы
30 августа, 09:28
2
«Шэмрок Роверс» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:50
0
ПАОК разгромил «Шэмрок Роверс», Чалов не реализовал пенальти
22 августа, 22:30
2
«Ференцварош» Черчесова сыграет с клубом из Ирландии во втором раунде Лиги конференций
19 июля 2023, 22:00
1
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 11:13
0
Где смотреть матч «Спарта» – «Зальцбург»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 18 сентября 2024
17 сентября, 10:36
0
Три команды прошли в основной этап Лиги чемпионов
28 августа, 00:12
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Шэмрок Роверс
Спарта
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Шэмрок Роверс
0 : 3
27.09.2024
Сент Патрикс
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
Шэмрок Роверс
1 : 0
23.09.2024
Богемиан
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Ирландия. Премьер Дивизион, 31 тур
Дерри Сити
1 : 1
20.09.2024
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Шэмрок Роверс
0 : 3
27.09.2024
Сент Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
Шэмрок Роверс
1 : 0
23.09.2024
Богемиан
Ирландия. Премьер Дивизион, 31 тур
Дерри Сити
1 : 1
20.09.2024
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
Голуэй Юнайтед
1 : 2
16.09.2024
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
13.09.2024
Слайго Роверс
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме

Шэмрок Роверс - Спарта: обзор матча 23 июля 2024

Шэмрок Роверс
23.07.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 2 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Спарта
38' В. Бирманчевич
65' Т. Виснер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Шэмрок Роверс - Спарта
Матч завершен
Замена
Ли Грейс ️️️️➡️️ Trevor Clarke
84'
Желтая карточка
Дарра Бернс
79'
75'
Замена
Виктор Олатунжи ️️️️➡️️ Ян Кухта
Замена
Дарра Бернс ️️️️➡️️ Нил Фарруджа
67'
Замена
Арон Грин ️️️️➡️️ Джонни Кенни
66'
65'
ГОЛ! 0:2! Томаш Виснер
Пас отдал Ян Кухта
63'
Замена
Эрмал Красники ️️️️➡️️ Индрит Тучи
62'
Замена
Давид Павелка ️️️️➡️️ Казим Лячи
58'
Желтая карточка
Маркус Сольбаккен
46'
Замена
Асгер Серенсен ️️️️➡️️ Мартин Витик
46'
Замена
Лукаш Гараслин ️️️️➡️️ Велько Бирманчевич
38'
ГОЛ! 0:1! Велько Бирманчевич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Леон Полс
ВР
2
Joshua Honohan
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
3
Шон Хор
ЦЗ
16
Гэри О'Нил
ЦП
15
Дарра Ньюджент
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
23
Нил Фарруджа
ЛВ
18
Trevor Clarke
ЦФ
24
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Матиас Росс
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
25
Ян Кухта
ЦФ
11
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Шэмрок Роверс
30
Томс Лейтис
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
14
Cian Barrett
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
19
Маркус Поом
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
21
Дарра Бернс
ПВ
10
Грэм Берк
ЦФ
34
Conan Noonan
ЦФ
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
21
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
13
Кристоф Данек
АП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
32
Матей Ринеш
ЛВ
29
Эрмал Красники
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
4-3-1-2
1
Полс
2
6
Клири
3
Хор
4
Лопеш
16
О'Нил
15
Ньюджент
7
Уоттс
23
Фарруджа
24
Кенни
18
3-2-2-1-2
1
Виндаль
30
Зелены
5
Росс
41
Витик
28
Виснер
3
Гарсия де Альбенис
4
Сольбаккен
20
Лячи
14
Бирманчевич
11
Тучи
25
Кухта
24
Кенни
9
Грин
9
Грин
24
Кенни
18
5
Грейс
5
Грейс
18
23
Фарруджа
21
Бернс
21
Бернс
23
Фарруджа
41
Витик
25
Серенсен
25
Серенсен
41
Витик
20
Лячи
8
Павелка
8
Павелка
20
Лячи
14
Бирманчевич
22
Гараслин
22
Гараслин
14
Бирманчевич
11
Тучи
29
Красники
29
Красники
11
Тучи
25
Кухта
7
Олатунжи
7
Олатунжи
25
Кухта
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Спарта
30
Томс Лейтис
ВР
25
Lee Steacy
ВР
14
Cian Barrett
ЦЗ
19
Маркус Поом
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
34
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
21
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
13
Кристоф Данек
АП
32
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
30
Томс Лейтис
ВР
25
Lee Steacy
ВР
14
Cian Barrett
ЦЗ
19
Маркус Поом
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
34
Conan Noonan
ЦФ
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
35
Ondrej Kukucka
ЦЗ
21
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
13
Кристоф Данек
АП
32
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Шэмрок Роверс - Спарта
1
1
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Tallaght Stadium, Dublin
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+