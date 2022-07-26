Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Карабах
Линкольн
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
Начало матча «Тоттенхэма» в Лиге Европы отложили из-за «хаоса» на дорогах Лондона
26 сентября, 22:35
1
«Тоттенхэм» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября
25 сентября, 12:33
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
Начало матча «Тоттенхэма» в Лиге Европы отложили из-за «хаоса» на дорогах Лондона
26 сентября, 22:35
1
«Тоттенхэм» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября
25 сентября, 12:33
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
16 августа, 08:20
0
«Линкольн» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 17:50
0
«Динамо» Минск – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2024
8 августа, 20:20
0
Лига конференций. Трехкратный чемпион России помог «Тоболу» пройти в следующий раунд
26 июля 2022, 20:53
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Карабах
Линкольн
Лига Европы, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 0
26.09.2024
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 15 тур
Карабах
4 : 0
20.09.2024
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Карабах
2 : 1
14.09.2024
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 5 тур
Зиря
1 : 3
01.09.2024
Карабах
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
3 : 1
29.08.2024
Линкольн
Лига Европы, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 0
26.09.2024
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 15 тур
Карабах
4 : 0
20.09.2024
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Карабах
2 : 1
14.09.2024
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 5 тур
Зиря
1 : 3
01.09.2024
Карабах
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах
0 : 2
28.08.2024
Динамо
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
3 : 1
29.08.2024
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
2 : 1
22.08.2024
Ларн
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
2 : 1
15.08.2024
Динамо Мн
Лига Европы, 3 раунд
Динамо Мн
2 : 0
08.08.2024
Линкольн
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
5 : 0
30.07.2024
Линкольн

Карабах - Линкольн: обзор матча 30 июля 2024

Карабах
30.07.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 0
Первый матч – 2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Линкольн
17' Жуниньо
31' Жуниньо
44' Жуниньо
66' Я. Бензия
72' Л. Андраде
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Карабах - Линкольн
Матч завершен
Замена
Хамиду Кейта ️️️️➡️️ Ричард Алмейда
81'
Замена
Редон Джиджа ️️️️➡️️ Жуниньо
80'
77'
Желтая карточка
Ли Кашаро
76'
Замена
Ли Кашаро ️️️️➡️️ Джек Сержант
ГОЛ! 5:0! Леандру Андраде
Пас отдал Жуниньо
72'
Замена
Матеус Силва ️️️️➡️️ Марко Вешович
71'
Замена
Бадави Гусейнов ️️️️➡️️ Бахлул Мустафазаде
71'
ГОЛ! 4:0! Яссин Бензия
Пас отдал Жуниньо
66'
46'
Замена
Кике Гомес ️️️️➡️️ Pedro Martin
ГОЛ! 3:0! Жуниньо
Пас отдал Ричард Алмейда
44'
ГОЛ! 2:0! Жуниньо
Пас отдал Турал Байрамов
31'
ГОЛ! 1:0! Жуниньо
Пас отдал Марко Янкович
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
29
Марко Вешович
ЦЗ
6
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
7
Яссин Бензия
АП
15
Леандру Андраде
АП
18
Жуниньо
ПВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
22
Грэм Торилья
ЦП
11
Джулиан Валарино
ПП
17
Pedro Martin
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
24
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Редон Джиджа
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Линкольн
27
Джейлан Хэнкинс
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
23
Joe Oliver
ЦЗ
18
Toni
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
30
Carlos Cid
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
3-1-2-3-1
97
Бантич
81
Медина
13
Мустафазаде
29
Вешович
6
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
7
Бензия
15
Андраде
18
Жуниньо
27
Байрамов
3-3-2-1
1
Гарсия
21
Нано
15
24
Сержант
5
Айю
8
Яхайя
6
Лопеш
11
Валарино
22
Торилья
17
13
Мустафазаде
55
Гусейнов
55
Гусейнов
13
Мустафазаде
29
Вешович
2
Силва
2
Силва
29
Вешович
20
Алмейда
20
Алмейда
18
Жуниньо
19
Джиджа
19
Джиджа
18
Жуниньо
Алмейда
28
Кейта
28
Кейта
Алмейда
17
9
Гомес
9
Гомес
17
24
Сержант
7
Кашаро
7
Кашаро
24
Сержант
Остались в запасе
Карабах
Линкольн
12
Sadiq Mammadzada
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
24
Алексей Исаев
ОП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
27
Джейлан Хэнкинс
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
23
Joe Oliver
ЦЗ
18
Toni
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
30
Carlos Cid
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
24
Алексей Исаев
ОП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Остались в запасе
27
Джейлан Хэнкинс
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
23
Joe Oliver
ЦЗ
18
Toni
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
30
Carlos Cid
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Карабах - Линкольн
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Azərsun Arena, Baku
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+